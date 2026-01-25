Фестивалът „СУРВА 26“ бе закрит с дълго хоро

XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026 бе закрит след два уикенда на ярки маскарадни дефилета на над 13 000 участници от България и чужбина. Перничани и гостите на града се хванаха на голямо хоро под звуците на песните на народния певец Антонио Симеонов, превръщайки последните мигове на „Сурва“ в истински празник на българския дух. Последна в дефилетата се представи групата на село Кошарево, която достойно постави финалния акцент на фестивалната програма.

Откриването със запомнящ се спектакъл, в който участие взеха над 250 артисти, и многобройните съпътстващи събития доказаха, че „Сурва“ не е просто маскараден фестивал – тя е празник на българската култура и фолклор.

XXXII МФМИ „Сурва“ 2026 се провежда с подкрепата на Министерство на културата, Министерство на туризма и Национален фонд „Култура“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА