Физическият пик на живота – на каква възраст тялото ни достига максимална сила и издръжливост

Учени откриха изненадващата възраст, на която хората достигат физическия си връх, което може да обясни успеха на някои известни атлети, пише „Дейли мейл“.

В ново проучване, изследователи от Каролинския институт, Швеция, са проследили повече от 400 мъже и жени на възраст от 16 до 63-годишна възраст. В продължение на 47 години участниците редовно са оценявани с поредица от тестове, включително за аеробния им капацитет и мускулната сила.

Анализът на резултатите показва, че физическите способности достигат своя пик на 35-годишна възраст.

Някои елитни атлети са достигали връховите си постижения на тази възраст, като сред тях са баскетболистът ЛеБрон Джеймс и тенисистката Серена Уилямс.

„Никога не е твърде късно да започнем да се движим“, казва водещият автор на проучването Мария Вестерстал. „Нашето изследване показва, че физическата активност може да забави загубата на способности, дори ако не може напълно да ги спре“, добавя тя.

„Сега разглеждаме механизма зад това защо всеки достига пика на представянето си на 35-годишна възраст и защо физическата активност може да намали загубата на способности, но не и напълно да я спре“, каза Вестерстал.

„Дори елитните атлети, които продължават да тренират, губят физическите си способности с възрастта“, обяснява екипът на проучването, публикувано в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. Точната възраст, на която този спад става неизбежен, не беше ясна досега.

Научният екип ангажира за проучването още през 1974 г. 222 мъже и 205 жени, когато те са само на 16 години.

През следващите 47 години участниците редовно правят тестове за физическа активност, за да се оценят ключови фактори като аеробен капацитет, издръжливост на мускулите и мускулна сила.

Аеробният капацитет е измерван чрез тестове за колоездене или бягане, а мускулната издръжливост на ръцете и гръдните мускули чрез вдигане на тежести от лежанка. Мускулната сила на краката е определяна чрез тестове, включващи подскоци. Резултатите показали, че жените достигат пика на аеробния си капацитет на 35 години, докато мъжете – на 36-годишна възраст. В теста за мускулна издръжливост, върхът при жените бил на 34 години, а при мъжете – на 36-годишна възраст. Но при мускулната сила тестовете показали много различни резултати. При мъжете пикът бил на 27 години, докато жените се представяли най-добре на 19-годишна възраст.

На базата на тези резултати заключението на учените е, че физическата активност на хората достига своя връх на 35-годишна възраст.

„Основният резултат е, че пикът настъпва преди 36-годишна възраст и че след 40 години има подобен и увеличаващ се спад в тестваните способности и при двата пола“, обясняват специалистите.

„След пика, годишният спад се увеличава от средно с по-малко от един процент на година през първото десетилетие до под две на сто през последните десет години на наблюдавания период“, казват изследователите. БТА