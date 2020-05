Фики Стораро е големият победител в „Като две капки вода“

Фики е големият победител в осми сезон на предаването за преобразявания „Като две капки вода“ и ще подкара чисто нов автомобил. Образът на Лайнъл Ричи му донесе любовта на публиката и заслуженото първо място.

Бронзовият медал отиде при Дара, а втора се класира Маги Джанаварова.

Вечерта откриха Анди, Тото и Галка с изпълнение на “И твойта майка също” на “Ъпсурт” и Белослава, пише monitor.

Благодаря ви, че ни накарахте да живеем през тези три месеца!

каза Тото преди изявата.

Всеки получи за награда статуетка тип корона. Галка взе “Мис Голямо завръщане”, Анди стана “Мистър Дебют”, а Тото бе отличен като “Мистър Шоу”.

След това на сцената излезе един от финалистите – Маги Джанаварова. Тя се разходи с микрофона в токчетата на Уитни Хюстън. След изпълнението си тя бе отличена за “Мис Жената-глас”.

Под светлината на прожектори я последва Георги Симеонов-JJ. Той запя под мустака на Фреди Меркюри, но преди това сравни участието си в шоуто с филма “Бързи и яростни”. JJ получи отличие “Мистър Респект”.

Луна пък скочи в кожата на Мария Илиева и отправи музикален поздрав към присъстващите с песента “Играя стилно”. “Избори” – това е думата, с която провъзгласилата се за президент фолкикона свързва предаването. Тя подари тениски на водещите и журито с надписи “Топ мераклия на Луна президент”, “Топ продуцентът на две луни”, “Луна+Фънки=ВНЛ” и т. н.

Фънки дори дари русата фурия с целувка по бузата. Луна пък получи статуетка “Мис Evergreen”.

Последва я любимката на тийнейджърите Дара, която заложи на Мария Нейкова и песента “Вървят ли двама”. Изпълнителката на “К’во не чу” грабна титлата “Мис Дарование”.

Последен от финалистите се изяви поп-фолк звездата Фики, който безспорно се доказа като изненадата на осми сезон на “Като две капки вода”. Синът на Тони Стораро запя от името на Лайнъл Ричи. Изборът на парчето Hello не е случаен за младия певец – той го пя в детските си години по време на Олимпийските игри в Лондон. Изпълнението трогна журито и присъстващите, най-вече баща му. Зрителите станаха на крака да го аплодират.

“Това е едно голяма училище за нас”, обобщи участието си Фики, който сподели, че е готов да загърби поп-фолка. Неговата награда бе “Мистър Изненада”.

Тони Стораро също получи отличие – грамота “Баща на годината”.

“Благодаря на Господ, че имам такъв син”,

отсече в емоционална реч той.

Последен от тазгодишните участници се изяви Димитър Маринов, който се прочу с развяването на българския флаг по време на връчването на наградите „Оскар“. Той се превъплъти в големия Тодор Колев. Маринов дори пя със сако, което е носено от легендарния актьор. Почетната му корона е „Мистър Холивуд“.

Всички участници от сезона пък се събраха за общ поздрав към публиката – с We Are The World на Майкъл Джексън.

След това стана ясно кой се класира на четвърто място – JJ, който брани честта ни на „Евровизия“ през 2018 г като част от група Equinox.

Продуцентът Маги Халваджиян раздаде награда и на тв водещите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека – „Шоуто трябва да продължи“.

В публиката бяха и участници от предишни сезони на риалити формата – Мария Илева, Криско, Тита, Ненчо Балабанов, Рафи, Константин и Софи Маринова.



