Филологическият факултет към ЮЗУ домакин на дискусионна среща „Социално-емоционално учене в начален етап“

Дискусионна среща на тема „Социално-емоционално учене в начален етап“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. На събитието присъстваха зам. кметът по образованието и бизнес развитието Боряна Шалявска, представители на РУО, начални учители от Благоевград и региона, преподаватели от университета.



Във фокуса на вниманието бе емоционалното учене с цел постигане на по-високи резултати в обучението. Представени бяха задачи по различни учебни дисциплини от начален етап на обучение. В практическата част присъстващите трябваше да посочат различните социално-емоционални умения, които се развиват у обучаващите се върху произволен урок по даден учебен предмет, предоставен в папките пред всеки участник на случаен принцип. Дискусионната част завърши с връчване на награди на изявилите се участници и с коктейл във фоайето на университета.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА