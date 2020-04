Филологическият факултет на ЮЗУ обявява конкурс за есе за кандидат-студенти, при отлично представяне оценката може да послужи за прием

Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград обявява конкурс за есе на български или на английски език. Желаещите да участват могат да изберат една от 4-те теми на български език: “Пътуването, което ме очаква”, “Думите – пътят към другите”, “Моето писмо в бутилка” и “Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?”, или да пишат върху една от посочените теми по английски език: “Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)”, “Social distancing versus social solidarity”, “The future of the Bulgarian language in the global world”, “What lessons can be learned from the coronavirus crisis”.

За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката от есето на български език може да послужи за прием в четири от специалностите на Филологическия факултет: 1. “Българска филология”; 2. “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)”; 3. “Английски език и етнология”; и 4. “Славянски език (руски) и туризъм”, а с оценката от есето на английски език може да бъдат приети в някоя от следните специалности: 1. “Английска филология”; 2. “Английски език: превод и комуникации”; и 3. “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Есетата се изпращат на имейл: konkurs2020@abv.bg, като крайният срок е 08.05.2020 г. Резултатите ще бъдат обявени до 18.05.2020 г.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

