Финално заседание по делото за застрояването на парк Бачиново! Калоян Ханджийски и Наталия Димитрова – „последните мохикани“, другите жалбоподатели „окапаха като круши“ за 4 години и половина

Делото, което заведоха 13 активисти от различни партии в Благоевград заедно със Сдружение за дива природа „Балкани“ преди 4 г. и половина срещу решението на РИОСВ да пусне без екологична оценка намерението на „Универсал строй консулт” за застрояване на 118 дка от парк Бачиново, вчера приключи в Административен съд. На последното заседание се явиха само ексобщинският съветник от ДСБ Калоян Ханджийски и еколожката Наталия Димитрова, които останаха „последните мохикани“ по делото заедно с Владимир Милушев, Кирил Атанасов и Асен Балабанов, тъй като другите жалбоподатели един по един се отказаха от участие в процеса. Техен процесуален представител е софийският адвокат Александър Коджабашев. Вчера съдия Димитър Думбанов прие допълнителната експертиза, която бе представена от вещото лице инж. Кирил Станоев. Експертът счита, че трябва да има голяма подпорна стена в зоната за застрояване, каквато реално няма. Вещото лице трябваше да даде становище дали имотът попада в заливаемата зона на р. Благоевградска Бистрица, което е „ключът” за изхода на делото. На страните бе даден 7-дневен срок за писмени защити, след което съдия Димитър Думбанов ще се произнесе в законовия срок.

Калоян Ханджийски и Наталия Димитрова в разговор с вещото лице по делото инж. Кирил Станоев



На практика делото се гледа два пъти в Административен съд – Благоевград.

Припомняме, че в свое решение от 11 март 2021 г. екоинспекцията счете, че не е необходимо да бъде извършена такава оценка поради липса на вероятност от оказване на значително отрицателно въздействие върху околна среда и човешкото здраве. Решението бе атакувано в съда през април 2021 г. първо от 13 активисти на различни политически партии в качеството им на физически лица, сред които Калоян Ханджийски, Наталия Димитрова, Анна Бистричка, Асен Балабанов, Валери Смиленов, Елка Апостолова, Димитър Делчев, Мая Манолова и др., след което последва втора жалба от екозащитниците на Сдружение за дива природа „Балкани“.

Поради наличие на връзка между предмета по двете жалби те бяха съединени за разглеждане в общо производство. Делото бе разгледано от съдия Димитър Узунов, който през ноември 2022 г., т.е. след година и половина, постанови решение, с което отхвърля жалбата като неоснователна. В мотивите се посочваше, че доводът на оспорващите за това, че решението на РИОСВ е незаконосъобразно, тъй като имотът попадал в заливаемата зона на река Благоевградска Бистрица, е категорично опроверган от основната съдебно-техническа експертиза. Заключението на вещото лице е, че имотът не засяга заливаемата зона на реката. Неоснователни се явяват и възраженията на оспорващите за порочност на решението на РИОСВ поради непровеждане на обществени обсъждания преди неговото издаване, тъй като такива се провеждат само в случаите, когато се извършва екологична оценка, а настоящият случай не е такъв. Съдия Узунов не прие и доводите, че издаденото от РЗИ – Благоевград становище е формално. В него е посочено, че вредностите от транспортната и строителна техника по време на строително-монтажните работи ще са в малко количество, за ограничено време и на малка площ, а в етапа на експлоатация на обектите не се очаква наднормено замърсяване на въздуха в района, тъй като липсват източници, които да натоварват шумово околността. С тези мотиви жалбата бе отхвърлена, като всеки от жалбоподателите е осъден да плати по 100 лв. на фирма „Универсал строй консулт“ за направените съдебни разноски. Решението бе обжалвано пред ВАС и върнато за разглеждане на друг съдебен състав от АС – Благоевград заради експертно становище, че рискът от наводнение по бреговете на р. Благоевградска Бистрица е много голям. Според съдиите от ВАС обаче колегите им в Благоевград са игнорирали неоснователно втората от 2-те направени по делото експертизи. По нея вещото лице Цветкова обяснява, че след изготвянето на ПУП и урегулирането на поземления имот обезпечеността на речния отток няма да бъде безопасните 5%, както е изложено в първата експертиза, а 1% или 0,1%, при което имотът категорично попада в крайбрежната заливаема ивица на реката. Това предполага задължителна екологична оценка на инвестиционното намерение.

Според ВАС друг състав на Административен съд – Благоевград е длъжен да разгледа основно заключението на вещото лице Цветкова, ако се наложи, да изиска трета експертиза, да събере още документи, да прецени каква част от терена попада във II и III пояс от санитарноохранителната зона около ПС Баража, и да излезе с ново решение по горещия за благоевградчани казус. Той възниква през 2011 г., когато бившият кмет на Благоевград Костадин Паскалев със Заповед № 719/22.06.2011 г. допуска изработването на проект на ПУП-ПЗ на поземлен имот в крайградския парк Бачиново, според който 18 858 кв.м се преотреждат от за „спортно игрище“ в за „ново свободно застрояване на жилищни сгради за постоянно обитаване, хотелски комплекс с ресторант, спа център, плувен басейн, тенис кортове, подземни и надземни гаражи“. Предвижда се достъп до имота с автомобили чрез два подхода и канализация, която да зауства дъждовните и дренажни води в градската река, като бъде изградена подпорна стена с цел предотвратяване изравянето на брега. Едва през лятото на 2020 г. „Универсал строй консулт“ ООД, който е собственик на имота, подава молба в РИОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за проекта. Екоинспекцията, от своя страна, иска становища от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ /БДЗБР/ – Благоевград и от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ – Благоевград и от двете институции пишат, че не е необходимо извършване на екологична оценка. В резултат становището на РИОСВ е същото – теренът не е в заливаема зона и няма нужда от екооценка. В Закона за водите има категорична забрана за извършване на строителни дейности в крайбрежните заливаеми ивици на реките и там никой няма право да строи стопански и жилищни постройки. При това положение, ако пренебрегнатата експертиза на Цветкова бъде зачетена от съда и евентуално потвърдена от други нейни колеги, планът на „Универсал строй консулт“ за строителство на парк Бачиново пропада.

Какво ще бъде решението на втория съдия по казуса, който отново става актуален на фона на природните аномалии и най-вече след наводнението на комплекс „Елените“, предстои да разберем най-рано след месец. Това е срокът за произнасяне на съдебното решение, но каквото и да е то, подлежи на обжалване и последната дума ще е на ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА