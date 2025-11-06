Фирма „Боби Сървиз” от Яхиново поиска от община Сапарева баня 23,80 лв. на километър за снегопочистване до Паничище и 14,20 лв. за града и селата

Фирмата, която община Сапарева баня покани за участие в процедурата за зимното поддържане и снегопочистване, вече представи своето ценово предложение. Процедурата се провежда по реда на договаряне без предварително обявление, след като предишният конкурс бе прекратен. Подадената тогава единствена оферта бе оценена като неподходяща по критериите на Закона за обществените поръчки. Новата такава отново обхваща сезоните от 2025 до 2028 година. Прогнозната стойност остава 390 000 лева без ДДС, като плащането ще се осъществява само за реално извършена работа.

Фирмата „Боби Сървиз“ ЕООД от дупнишкото село Яхиново е предложила две цени. Едната е за Паничище, която логично е малко по-висока, а другата е за града и околните села.

Според яхиновската фирма цената за разчистване на пътна лента от сняг и снегонавявания на пътя към курортното селище е 23,80 лв. без ДДС за километър, а за опесъчаване е 19,80 лв., отново без ДДС. За град Сапарева баня и селата Овчарци, Сапарево и Ресилово предложените цени са съответно 14,20 лв. без ДДС за почистване и 13,80 без ДДС за опесъчаване.

От общинската администрация допълниха, че и тази година пясъкът и солта ще бъдат осигурени от тях. На следващ етап комисията по възлагане ще извърши оценка и ще определи изпълнителя на дейностите по зимното поддържане.

