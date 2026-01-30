Фирма от с. Пиперков чифлик не успя да блокира в КЗК доставката на храна в кюстендилските общински звена

Фирма от кюстендилското с. Пиперков чифлик не можа да блокира обществена поръчка за снабдяване с хранителни продукти на общинските звена на бюджетна издръжка. Отстранената от процедурата „Димекс“ ООД направи опит да се върне в играта чрез Комисията за защита на конкуренцията, но засега безуспешно.

Според фирмата жалбоподател комисията направила много нарушения спрямо офертата й, както включително не зачела сходна поръчка, при която „Димекс“ ООД била избрана да снабдява с храна детска градина „Райна Княгиня“ и Домашния социален патронаж в с. Невестино през 2023 г. Посочена е и техническа грешна в протокола от работата на комисията, според която победителят в поръчката – софийската „Панда – И.П.” ЕООД, и класираната на второ място фирма „Ийт Уел“ ЕАД по грешка са посочени с идентични офертни цени на една от страниците.

КЗК обаче не сметна посочените дефекти на поръчката за съществени и жалбата на Диана Костадинова, Ивайло Лазаров и Милчо Лазаров беше оставена без уважение като неоснователна. „Димекс“ ООД трябва да плати 153,39 евро на общината за юрисконсултско възнаграждение и още 924 евро на „Панда -И.П.“ ЕООД за разноски.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

ВАНЯ СИМЕОНОВА