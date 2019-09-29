ФК “Сокол“ с благотворителен футболен турнир в помощ на Асен Гиздов от Ресилово, който се нуждае от трансплантация на бъбрек

Благотворителен футболен турнир в помощ на Асен Гиздов от село Ресилово, който има нужда от трансплантация на бъбрек, организираха ФК“Сокол“ село Самораново. В турнира участваха10 отбора…“ В благотворителния турнир в помощ на Асен Гиздов от село Ресилово, който има нужда от трансплантация на бъбрек, се включиха десет отбора…А това са: ФК“ Тавалик“-Самораново, ФК“ Дупница“, ФК“ Рилец“ Ресилово, ФК“ Енергетик“-Самораново, ФК“ Турбото“- Дупница, СК“Патриот“ -Дупница, ФК“ Абсурд-Самораново“, ФК“Сокол“-Самораново, ФК“ Кръстника“-Самораново и ФК“ Bad Boys/ Лоши момчета/ -1948 село Самораново…Турнирът започна с едноминутно мълчание, в памет на загиналия в тежката катастрофа Станислав Райнов от село Самораново, който беше футболист в ФК“ Сокол“ Самораново. В самия турнир се включи и голяма част от публиката…Купата и първото място, беше спечелено от ФК“Рилец“ –Ресилово, а второто място от ФК“Bad boys-1948 / Лоши момчета/ Самораново. Бяхме поставили дарителска кутия и в края на турнира, бяха събрани 1568 лева. Имаше подсигурена скара с топли кюфтета и студена бира.“, споделиха за вестник“ Струма“-организаторите на благотворителния футболен турнир от ФК“Сокол“ –Самораново.

Николая Иванова

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