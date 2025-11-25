Фолкпевицата Севдалина Спасова с рибно натравяне

Размина се с хоспитализация, отиде на гости на майка си в Пловдив

Популярната фолкпевица Севдалина Спасова е постъпила в болница след хранително натравяне с риба, закупена от търговска верига. За неприятното преживяване се разбра от неин тревожен пост в социалната мрежа.

„Скъпи приятели! Понякога се чудя – ние, българите ли сме прекалено доверчиви, или някой друг е прекалено безотговорен? Това е резултатът от няколко хапки риба, закупена от голяма търговска верига у нас. Развръзката тепърва предстои!!! В очакване на резултатите!“, написа певицата на страницата си във Фейсбук. За илюстрация е публикувана и снимка, на която Спасова е в инвалидна количка в кулоарите на болницата. Последва вълна от съпричастност от феновете, които й пожелаха бързо възстановяване.

Резултатите от изследванията са били добри и не се е наложила хоспитализация. В момента певицата е на гости при майка си в Пловдив, научи репортер на „Струма“ от нейни роднини.

Любимата на няколко поколения изпълнителка се прочу с песента „Сине, сине“ в дует със съпруга си Валентин Спасов. Певческият тандем е от Сапарева баня, но имат топла връзка с Благоевград, след като тяхната дъщеря се омъжи за сина на известния бизнесмен Сашо Милчев. Миналата година той отпразнува грандиозен 70-ти рожден ден, на който бяха и сватовете Спасови за радост на ВИП гостите на тържеството.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА