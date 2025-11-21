Фон дер Лайен и Коща: Лидери от ЕС ще се срещнат в събота, за да обсъдят Украйна

Лидери от ЕС ще се срещнат утре в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, за да обсъдят ситуацията в Украйна, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща, цитирани от Ройтерс.

„Разговаряхме с президента Зеленски. Обсъдихме сегашната ситуация и ясно заявяваме, че нищо не бива да бъде решавано за Украйна без Украйна“, заявиха Коща и Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е информирал Европейската комисия и председателя на Европейския съвет за мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна.