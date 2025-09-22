Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че рискът от избухване на трета световна война в момента е нулев, но подчерта, че човечеството преминава през изключително опасен период. В интервю за белгийското издание „Льо Соар“ тя увери, че ще направи всичко възможно, за да запази мира и свободата в Европа.

„Предвид нарастващата враждебност в света, трябва да предприемем всички необходими мерки, за да осигурим демокрация, просперитет и мир. Това обяснява решимостта ни да укрепим отбранителните си способности“, посочи фон дер Лайен.

По думите ѝ Европейският съюз носи отговорност за единния пазар, индустриите, научните изследвания и иновациите, включително и в областта на отбраната. „Трябва да се изправим пред истината: светът се промени драстично и ние трябва да сме готови за предизвикателствата. Европа има волята и способността да се защити“, заяви тя, припомняйки мерките, предприети след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Относно атаката с руски дрон в Полша и липсата на реакция от американските военни, фон дер Лайен посочи, че Европа трябва да бъде по-автономна в сферата на сигурността, макар НАТО да остава в центъра на колективната отбрана.

„Имаме програма „Подготвени за 2030 г.“, чрез която запълваме пропуските, ускоряваме процедурите и мобилизираме до 800 милиарда евро за отбрана. Европа трябва да покаже, че може да защити всеки сантиметър от Съюза“, увери тя.

