Фотографът от Сандански Д. Филянов: Откраднаха ми телефона с единствените копия на документи, свързани с прегазената ми съпруга в Америка, давам награда на този, който го върне!

Един от първите фотографи в Сандански, Димитър Филянов, който живя със семейството си 12 г. в Щатите, потърси вестник „Струма“, за да се свърже с човека, откраднал мобилния му телефон с ценна информация.

„Преди няколко дни бяхме на гроздобер в землището на с. Плоски. Мобилният ми апарат бе в автомобила. Той е с американски номер и е на покойната ми съпруга Ваня, която почина в Америка преди девет месеца, след като бе блъсната на пешеходна пътека. В този мобилен телефон са всички документи по делата, които водя в Щатите срещу шофьора.

От страниците на най-четения вестник „Струма“ в Пиринско апелирам към човека, откраднал мобилния ми телефон, да го предаде в РУ – Сандански. Същият ще получи и възнаграждение. Самият телефон не е скъп, но в него се съхранява много важна информация, свързана с покойната ми съпруга, и няма откъде да се сдобия с копие на тези важни документи за мен и семейството ми.

В деня на кражбата се върнахме на място със сина ми и проследихме, че за последно мобилният апарат е бил включен до с. Илинденци, след това следите му се губят”, заяви с тревога Д. Филянов.

ЛИДИЯ МАНЕВА






