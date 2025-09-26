ФОТОНАБЛЮДАТЕЛ: Непринудена среща между заместник-деканът на Филологическия факултет доц. д-р Дафина Костадинова и зам. кметът по образованието и бизнес развитието Боряна Шалявска след официалната церемония по откриването на новата академична година в ЮЗУ

На непринудена среща стана свидетел репортер на „Струма“ малко след официалната церемония по откриването на новата академична година в Югозападния университет, където на влизане в Първи учебен корпус се засякоха заместник-деканът на Филологическия факултет доц. д-р Дафина Костадинова и зам. кметът по образованието и бизнес развитието Боряна Шалявска. Самата тя е докторант по английски език в Катедрата по германистика и романистика и неин научен ръководител е именно доц. Костадинова.

Наред с пожеланията за успешна академична година зам. деканът и зам. кметът веднага се впуснаха в професионален разговор, като доц. Костадинова „ провери“ подготовката на докторантката си за издаването на втората й научна статия и напомни, че трябва да подаде тримесечния отчет, съпътстващ обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.





