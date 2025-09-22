Франция залови 1,5 тона кокаин близо до Париж

Френската митническа служба конфискува 1,5 тона кокаин, съобщи вестник „Паризиен“, позовавайки се на парижката прокуратура.

На 18 септември служители на митническата служба на град Тур в централния регион Долина на Лоара са задържали камион с 1,5 тона кокаин, който се е насочвал към департамента Ивелин в централния регион Ил де Франс.

Наркотиците са били разпределени в тридесет пакета, опаковани в чували. Общата стойност на иззетата дрога се оценява на 36 млн. евро. Зад волана на камиона е бил 53-годишен гражданин на Нидерландия. На 22 септември прокуратурата започна разследване и изиска задържането на заподозрения под стража.

Операцията беше проведена по сигнал от Министерството на финансите на Франция, което по-рано получило информация за пратка наркотици, изпратена от Испания за Нидерландия през Франция.

Във Франция нараства количеството на иззетите наркотици, по-специално тези, които идват от Испания, която служи като удобен транзитен пункт за южноамериканските наркокартели, доставящи наркотици по море в Европа. Обикновено за разпространението на забранени вещества се използват подизпълнители – транспортни компании, които превозват наркотиците, скривайки ги сред други стоки.





