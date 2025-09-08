Франция остана без правителство, Байру загуби вота на доверие

Френският парламент свали правителството на премиера Франсоа Байру, само девет месеца след идването му на власт, след като кабинетът му загуби вот на доверие с голяма разлика.

При гласуването в Националното събрание 364 депутати обявиха, че нямат доверие на правителството, докато едва 194 гласуваха в негова подкрепа.

„В съответствие с член 50 от конституцията премиерът трябва да подаде оставката на своето правителство“, каза председателят на парламента Яел Браун-Пиве.

Лице, близко до Байру, пожелало анонимност, съобщи пред АФП, че премиерът ще подаде оставката си пред президента Еманюел Макрон във вторник сутринта (9 септември).

В края на месец август Байру съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на дълга.

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, то той е нараснал до 116% тази година.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.

Дарик





