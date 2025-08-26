Французинът, шофирал под въздействие на наркотици в Радомир, с повдигнато обвинение

Френският гражданин, шофирал лек автомобил „Ситроен“ след употреба на наркотични вещества е привлечен като обвиняем. 26-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление и ще му се иска постоянен арест. Мярката се налага, за да не се укрие и напусне страната, уточниха от полицията.

Припомняме, че мъжът беше проверен на 24 август около 18, 15 ч. на ул. „Дупнишка“ в гр. Радомир. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за амфетамин. Автомобилът му е иззет, а той е бил задържан за до 24 ч. по Закона за МВР. Работата по образуваното бързо производство продължава под ръководството на прокуратурата.





