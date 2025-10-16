Новото френско правителство оцеля при два вота на недоверие

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля и при двата вота на недоверие, внесени срещу него от двата края на политическия спектър.

Найй-напред днес кабинетът на Льокорню оцеля при вота, внесен от радикалната левица, а после и при втори вот на недоверие, внесен този път от крайнодясната партия „Национален сбор“.

При първия вот на недоверие кабинетът бе подкрепен от 271 депутати от общо 577. Това беше само с 18 по-малко от нужните 289 гласа.

При втория в подкрепа на вота на недоверие гласуваха 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент) при необходими 289 гласа, за да бъде свален кабинетът.

Очакваше се, че Льокорню ще оцелее и при двата вота, след като той си осигури подкрепата на социалистите в парламента, като обяви, че се отлага с няколко години прилагането на полемичната пенсионна реформа, която предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Подкрепата, която получи днес Льокорню в парламента, обаче не означава край на френската политическа криза. Льокорню трябва да се справи с държавния дълг и дефицита на Франция, като това налага прилагането на непопулярни мерки за икономии. Всяко негово действие във фрагментирания парламент ще бъде следено внимателно и би могло да породи нова криза.

Правителството на Льокорню е шестото за втория президентски мандат на Еманюел Макрон и четвъртото, откакто миналото лято Макрон свика предсрочни избори, на втория тур на които победи обединената левица. На този вот обаче крайната десницата постигна пробив и удвои представителството си в парламента, превръщайки се в най-голямата самостоятелна опозиционна партия там. А междувременно, както стана ясно от гласуването днес, фронтът на обединената левица се разпадна в парламента.