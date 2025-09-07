Футболен мач в Симитли събра поколения звезди, стартирали кариерата си от „Септември“

На стадион „Септември“ в Симитли се проведе истински спортен празник. За втора поредна година, под патронажа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, се състоя уникално събитие, което събра поколения футболни звезди, стартирали своята кариера от местния клуб „Септември“.

Тази година ветераните на домакините премериха сили срещу многократните републикански шампиони за ветерани от „Витоша“ (Бистрица). Срещата премина в приятелски дух и се превърна в истински празник на спорта, приятелството и носталгията.

В отбора на гостите се отличаваха имената на бивши национални футболисти като Гошо Гинчев и Емил Гъргоров, което допълнително повиши нивото на срещата. Футболният мач бе ръководен от главния съдия Георги Кордев, заедно с Георги Димитров и Любчо Мирчев.

Срещата завърши при резултат 2:2, а головете бяха истинска наслада за феновете. За домакините от „Септември“ първо се разписа Иво Лазаров, а второто попадение отбеляза Йордан Гиздов – Сори от дузпа. За „Витоша“ (Бистрица) голове вкараха Емил Гъргоров – Бадема и Сергей Ташков – Бейката.

Ветераните показаха завидна техника и незабравени футболни трикове, а резултатът бе доказателство за високото ниво на играта. Макар да са минали години от последното им излизане с екипите на терена, и двата отбора подходиха с професионализъм, започвайки с подготовка и загряване.

След края на мача всички ветерани седнаха на обща трапеза, където си припомниха славни моменти от своето минало и големите мачове, които са изиграли. Кметът Апостол Апостолов благодари на всички присъстващи за участието и уважението към събитието, като връчи на всеки ветеран медал за спомен от прекрасната среща. За гостите от „Витоша“ (Бистрица) бе връчен и почетен плакет.

Специално място в празничната атмосфера заеха снимките за спомен – не само с футболистите, но и с Пламен Скендерски, изпълнителен директор на „Септември“, както и със спортно-техническия екип на клуба.

За доброто настроение на всички се погрижи добре познатият на местната публика музикант и ветеран на „Септември“ – Монката, който допринесе за завършека на вечерта с много усмивки и настроение.

Срещата бе повече от мач – тя бе емоционално завръщане към младостта, към спортния дух и към сплотеността, която футболът създава. Кметът Апостол Апостолов още миналата година обеща, че това събитие ще се превърне в традиция – и ето, вече е факт, че тази хубава инициатива се утвърждава като ежегоден празник на футбола в Симитли.





