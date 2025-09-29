Футболен номад разочарова кюстендилци в дербито с лидера „Рилски спортист“

Футболен номад, минал през една дузина отбори дотук в кариерата си, донесе победата с 2:1 на лидера в ЮЗ Трета лига „Рилски спортист“ срещу „Кюстендил“ под Хисарлъка. Решаващия гол на стадион „Осогово“ вкара в 86-та мин. почти 37-годишният Виктор Генев, който е юноша на „Левски“ и освен за родния клуб у нас е носил екипа на „Ботев“ /Пд/, „Славия“, „Черно море“, „Монтана“ и „Берое“, а в чужбина е играл за руския „Криля Советов“, украинския „Криля Советов“, израелския „Ашдод/, румънския „Петролул“, шотландския „Сейнт Мирън“, белоруския „Динамо“ /Минск/… Скиорите поведоха в 8-та мин. с попадението на Георги Божилов, след 180 секунди равенството възстанови от дузпа играещият треньор на домакините Даниел Младенов. Успехът на самоковци е втори в сблъсъците с директните опоненти за промоция в професионалния футбол тази есен след домашния разгром с 4:1 над „Струмска слава“.

„Дойдохме в Кюстендил, за да се надиграваме и да спечелим мача. През цялото време търсихме трите точки и закономерно накрая спечелихме. Ако трябва да бъда реалист, можеше да бъде и с по-голям резултат. Категорично, с изключение на едни 10-15 минути след техния гол, надиграхме съперника и изпълнихме целта да победим един от преките конкуренти за първото място. Поздравявам момчетата за хубавата победа. Сега заслужено ще отпочинем два дни и във вторник започваме подготовка за двубоя с дубъла на „Славия“, който се представя много добре досега“, коментира старшията на „Рилецо“ Пламен Крумов, след което сподели мнението си и за противника в турнира за купата на България „Беласица“. Сблъсъкът с опашкаря във втория ешелон ще се състои на ст. „Искър“ в Самоков в периода 8-12 октомври.

„Жребий като жребий. Съсредоточаваме сили мач за мач, колкото и клиширано да звучи, това е реалността“, заяви специалистът.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Адемов, Грахльов, Ст. Николов, Стойнев, Д. Илиев, Методиев, Д. Гогов, Л. Любомиров, Стоименов, Д. Младенов. Резерви: Александров, Цв. Стоичков, Н. Николов, Кр. Петров, Р. Александров, Св. Александров, М. Иванов, Папански, Дончев-вр.

„РИЛСКИ СПОРТИСТ“: Др. Петков, Маджаров, П. Тодоров, Генев, Минков, Панчев, Дрянов, Кочилов, Бешев, Кръстев, Божилов. Резерви: Долапчиев, В. Христов, Зашев, Миланов, Гюров, Мутафов, Ф. Ангелов, Андреев-вр.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






