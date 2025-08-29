Футболистите на „Горен площад“ надвиха „Махалата“ на финала в Крупник

Футболистите на „Горен площад“ спечелиха традиционния турнир на малки врати в село Крупник. На финала те победиха отбора на „Махалата“ с 4:1. В спора за трето място „Квартала“ бе безкомпромисен с „Шикеро“ и се наложи с 8:2.

Победители (вляво) и победени след финала

Спортната проява обедини приятели и жители на симитлийското село около две важни каузи – да се почете паметта на Александър Чакъров и да се съберат средства за лечението на Величка Маринкова от Крупник. Участниците награди кметът на домакините Александър Равначки, който поздрави всички за спортсменството и отдадеността им както на терена, така и извън него.

Кметът на крупничани Ал. Равначки (вдясно) връчва купата на капитана на „Горен площад“

„Спортът е сила, която обединява хората – над възраст, над различия и над времето. А когато чрез него се изразява почит към незабравим човек и се оказва помощ на нуждаещ се, той се превръща в нещо повече от игра – в израз на съпричастност, човечност и общност“, коментира Ал. Равначки.

Феновете



Сумата в помощ на В. Маринкова, която бе събрана по време на благотворителния турнир, е 1713.30 лева – доказателство, че когато сърцата са отворени, дори малка общност може да направи големи неща.

ИВАН ДИМИТРОВ





