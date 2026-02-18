Футболистите на „Спортист“ и „Спартак“ грабнаха мотиките и отводниха терена, за да изиграят единствения мач от четирите в програмата на зона „Струма Юг“

Обилните дъждове в Югозапада станаха причина да бъдат отложени 3 от 4-те мача в зона „Струма Юг“ на пиринската бундеслига. Игра се само двубоят в с. Струма между местния „Спортист“ и „Спартак“ от Склаве благодарение на дружните усилия на двата отбора. По идея на гостите светкавично бе сформиран екип за справяне с бедствията и авариите, част от който с помощта на помпи изтегли водата от наводнените участъци на терена, докато останалите с мотики и други подръчни инструменти прокарваха вади за нейното оттичане. В крайна сметка, макар и с половин час закъснение, срещата се състоя, а домакините спечелиха с 2:1, за да се измъкнат от предпоследната позиция в класирането и да се придвижат до 6-то място. Футболистите на „Спортист“ пропуснаха на два пъти да вземат аванс в резултата, преди да се стигне до 23-та мин., когато Стойчо Герчев центрира от фал към втора греда, откъдето Стойчо Секулов върна топката към Петър Мицев, който отблизо се разписа за гладиаторите. Само 3 минути по-късно обаче, след отнета топка и бърза контра последва изравняване с добавка на Александър Табутов, който се оказа на истинското място след намеса на вратаря Виктор Захов. През втората част опитите на Илия Чакалов, Венелин Костадинов и голмайстора Мицев да наклонят отново везните в полза на спартаковци не се увенчаха с успех. Все пак в 79-та мин. Марин Георгиев прати кълбото в домакинската мрежа, но попадението беше отменено, въпреки че главният съдия първоначално посочи центъра. В ответната атака точка на спора от фал сложи Илия Каталски.

На принципа „Сговорна дружина планина повдига“ локвите на терена в с. Струма бяха източени и двубоят между „Спортист“ и „Спартак“ се проведе След като инициираха акцията по обезводняването, гладиаторите загубиха мача Бившият играч на „Вихрен“ Ил. Каталски, който в предишен етап от кариерата опита футбола в ниските германски дивизии, вкара фамозен фал за обрата



На изкуствения терен в Петрич „Струма“ от Марикостиново трябваше да излежи последния четвърти мач от наказанието лишаване от домакинство срещу „Изтребител“ от Ново Делчево, но двубоят, подобно на този в Дамяница между „Локомотив“ и „Орел“ от Лебница, не се проведе заради лошото време. Отлагането на сблъсъка между лидера „Левски Валтата“ и „Малеш“ стана по молба на микревци, които имаха проблем с картотекирането.

СТАНЧО СТАНЧЕВ