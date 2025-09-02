Футболистка на „Пирин“ изригна с четири гола, след „странно“ съдийство на кюстендилски рефер заралийки минаха през „Спортика“

Футболистката на „Пирин“ Ебру Дормушали изригна с четири гола за внушителната победа на орлиците с 5:0 над брашнения чувал от миналата година „София лейдис“. Разгрома допълни Ани Данаилова. Отново, както и при равенството 2:2 на старта на кампанията срещу НСА, под рамката застана най-универсалният играч в женското ни първенство Силвия Джалева, а наставничката Изабел Баракова вдигна от рехавата скамейка всичките полеви резерви без самата себе си, давайки десетина минутки игрово време на младата вратарка Йоана Стоянова. Топ реализаторката на двубоя разпредели попаденията си по две на полувреме. Голеадата откри в 4-та мин., разликата удвои малко преди края на първата част и след кратко затишие продължи показната наказателна акция в рамките на няколко минути между 63-та 69-та. Петицата съотборничката й А. Данаилова фиксира в 80-та мин., а пиринки дръпнаха в класирането пред съгражданките от „Спортика“, които паднаха с 0:2 на стадион „Мусала“ в Рила от безпогрешно вървящия в първите два кръга на шампионата „Локомотив“ /СтЗ/.

По-деликатните поддръжници на сребърните медалистки от предния сезон определиха като „странно“ съдийството на кюстендилския рефер с професионален ценз Антонио Антов, само положителни отзиви по отношение на обективността на арбитъра дойдоха от лагера на заралийки. Победните изстрели в мрежата на Милена Караколева отправиха Рая Бонева /7/ и Анастасия Скоринина /71/. На домакините не помогна включването на Вени-Дона Сърбинска и присъствието на почти цялото войнство от националки в различните формации на България без Елена Каменова и Василена Стефанова.

„ПИРИН“: Силвия Джалева, Ани Данаилова, Гергана Петкова /72-Марияна Якимова/, Ебру Дормушали /82-Василена Галчева/, Елена Георгиева, Кристин Качулска, Мария Янова, Румяна Дамбалова, Цветелина Йорданов /57-Емили Дамянова/, Фатма Крълева, Мария Ликева /57-Кристин Джасова/.

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Гергана Халянова, Ана Церовска, Атанася Трайкова /78-Радост Митревска/, Ивана Тодорова, Виктория Пенчева /51-Вени-Дона Сърбинска/, Мария Кърцелска, Лилия Бирова, Мария Маркова, Ивета Андрейчева /61-Карина Руменова/, Моника Балиова.





