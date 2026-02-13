Футболистка на „Пирин“ легна под скалпела на хирурга, „Спортика“ захрани орлиците с националка и атакуващ халф

Футболистката на „Пирин“ Ани Данаилова легна под скалпела на хирурга и за нея сезонът приключи. Младата надежда на благоевградския клуб скъса кръстни връзки в края на есенния дял от първенството, а възстановяването при подобни контузии трае поне 6 месеца, че и отгоре понякога, уточни наставничката на орлиците Изабел Баракова. Нейните подопечни изпратиха положителна енергия към пострадалата си съотборничка, позирайки с фланелката с нейния №14 преди втората и последна зимна контрола преди рестарта на женския шампионат в предстоящия уикенд. Проверките в подготовката за пролетния дял се ограничиха до две на разменено гостуване с един същ противник – „ЛП Суперспорт“. Визитата в столицата миналия месец приключи с класическото 3:0 за съперничките, които спечелиха и ответния спаринг на базата в село Рилци с 5:3. Головете за зелените вкараха Габриела Янева, Румяна Дамбалова и Силвия Джалева. За жалост Екатерина Иванова напусна с контузия в глезена, която я вади от строя за около четири седмици.

Жестът на пиринки /сн. 1/ в подкрепа на оперираната А. Данаилова /вляво на сн. 2/

Двете попълнения от „Спортика“ А. Церовска /сн. 3/ и Ив. Христова /сн. 4/



През паузата пиринки се подсилиха с две попълнения, които досега носеха екипа на съгражданките от „Спортика“. Пробойните в защитата ще запълва националката Ана Церовска, натрупала мачове и с девическите селекции на родината в сегментите U17 и U19. В халфовата линия очакванията са свързани с изявите на Ивана Христова. Далеч по-голямата загуба за сребърните медалистки от миналия сезон обаче е раздялата с водещия стрелец на тима Моника Балиова. Лидерката в голмайсторската листа на първенството с 25 попадения дотук през кампанията запраши за Разград, за да се присъедини към почти сигурния шампион „Лудогорец“.

Двата благоевградски клуба влизат в официалните мачове утре в ранния следобед с визити срещу опашкарите в класирането. „Пирин“ гастролира в пловдивското село Маноле, където домакинства предпоследният в таблицата „Енко“, като двата състава са разделени от 5 т. На „Спортика“ предстои протоколен двубой срещу абсолютния аутсайдер със само точка в актива си „София лейдис“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ