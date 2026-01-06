Футболистът на „Левски“ Б. Рупанов и „Мис България 2018“ украсиха станчинарските игри в Петрич

Младият нападател на „Левски“ Борислав Рупанов прекара цялата си предпразнична ваканция в компанията на любимата си Теодора Мудева. Двамата са двойка отскоро, но провокираха трайно медийния интерес върху себе си. Петричанинът, чиято цена на футболния пазар достигна 1,2 милиона евро, имаше успешна 2025 г., която освен победи на терена му донесе и сериозен триумф на любовния фронт. Преминалият през „Лудогорец“ настоящ таран на сините спечели сърцето на една от най-красивите жени у нас. Т. Мудева е „Мис България 2018“, родом от Бургас и е позната от участието си в един от последните сезони на популярен ТВ формат. Преди Коледа футболистът и хубавицата избраха да посетят Австрия, а в сърцето на двумилионна Виена Боби срещна свои съграждани от Петрич, предпочели същата туристическа дестинация.

Навръх Нова година Рупанов надяна доспехите с тежки чанове и се включи в традиционните станчинарски игри, превърнали се в емблема на Петрич. Не изостана и половинката му, която, облечена в народна носия, изглеждаше още по-пленителна, докато дефилираше с любимия си по петричките улици.

Почитатели на народните традиции около Сурва се оказаха и други известни лица от спортната общност в южния град. Като истински комита от началото на ХХ век се премени бившият капитан на „Беласица“ Владимир Кабранов /вляво на снимката/,

за участие във всенародния спектакъл цялото си семейство мобилизира следовникът му в петричката атака Живко Димитров-Ромарио джуниър.

Цял ден чановете не свали и доскорошният ляв бек на бяло-червените Аспарух Шамкалов /вдясно на снимката/,

а в подобни роли в един отбор се оказаха треньорът на боксов клуб „Лъвовете“ Георги Караколев /отпред/

и захапалият титулярното място в „Беласица“ през тази есен Димитър Яръмов /вдясно на снимката/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ