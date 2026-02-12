Футболист на „Марек“ загуби съдебната битка за пари срещу „Левски“

Футболистът на „Марек“ Илия Димитров загуби съдебната битка срещу бившите си работодатели от „Левски“, които изправи пред Темида за неполучени пари от времето на престоя си на „Герена“. Нападателят заведе дело срещу родния си отбор с искане да признае, че трудовият му договор е сключен за неопределен срок, след като е действал повече от 3 г. Играчът прекрати тогава контракта си със сините заради неизплатени възнаграждения, а впоследствие предяви и иск за парично обезщетение. На първите две инстанции магистратите се произнесоха разнопосочно и делото отиде във Върховния касационен съд, който в крайна сметка прие аргументите на адвокатите на клуба и отсъди в негова полза, аргументирайки се по следния начин: Макар и да се дефинира като трудов, договорът на професионалния футболист не може да бъде за неопределен срок. Съдът дава приоритет на специалните правила на БФС, според които договорът може да е само срочен и с максимална продължителност от 3 години.

Марекчани влизат тази неделя в пролетния дял от първенството с домакинство срещу „Севлиево“, без да са вкусили поражението в зимните си контроли, но и с куп равенства. Хората на Танчо Калпаков спечелиха само една победа с 3:1 над столичния „Септември“, а в другите четири проверки извъртяха хиксове – 0:0 с „Оборище“, 2:2 с „Ботев“ /Вр/ и „Славия“ и 3:3 със „Спортист“. Според обявената програма по дати и часове за първите четири кръга след рестарта два поредни неделни мача на дупничани са залегнали за пряко излъчване по телевизията – визитата срещу „Фратрия“ на 22 февруари и двубоят вкъщи с „Янтра“ на 1 март. Голямото дерби с „Миньор“ на Стадиона на мира е насрочено за 7 март /събота/.

ТОНИ КИРИЛОВ