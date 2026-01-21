Футболист от Ла Лига загуби баща си при смъртоносната железопътна катастрофа в Испания

18-годишният футболист на „Хетафе“ – Давинчи, е загубил баща си при тежката железопътна катастрофа в Испания, в която загинаха 43 души. При инцидента високоскоростен влак се блъсна в друг, пътуващ към Мадрид.

Бащата на футболиста пътувал до испанската столица, за да гледа мача на сина си срещу Валенсия, въпреки че Давинчи в момента е контузен и се оказало, че няма да играе. След инцидента футболистът пропусна тренировка, за да се съсредоточи върху издирването му.

Звездата публикува в социалните мрежи семейни снимки с послание: „Всичко, което правя в този живот, винаги ще бъде за най-ярката звезда, която имам на небето. Винаги си бил боец и ме научи на това от първия момент. Обичам те, татко“.

Сред загиналите са четирима членове на едно и също семейство, които също пътували до Мадрид за мач между „Реал Мадрид“ и „Леванте“.