Футболните естети от Банско се дивят на миска и участничка в „Сървайвър“ с флагче в ръка, глобиха новака „Германея“ за нахлуване на публика

Футболните естети от Банско получиха неочакван подарък да се дивят през уикенда на красавица в съдийска тога. С наряд за визитата на козлите в столицата срещу дубъла на „Септември“ се сдоби носителката на приза „Мис България Глоуб“ и участничка в екстремното реалити „Сървайвър“ Джулиана Бутракова, която ще размахва флагче по тъчлинията в помощ на колегата си със свирка в уста Емил Ал-Джунейд. Тройна доза адреналин е гарантирана за феновете и футболистите на „Витоша“ и „Германея“ с назначението на нежно трио начело с международничката Християна Гутева и асистентки Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева, което ще ръководи срещата на двата отбора на софийското „Летище“. Шест от деветте двубоя в предстоящия кръг на Югозападната Трета лига поемат арбитри с професионален ценз. Освен блондинката Гутева от Първа лига с две стъпала надолу слиза Станимир Тренчев за завързания сблъсък в Самоков между „Рилски спортист“ и безгрешния дотук лидер „Струмска слава“. Изваденият от елитната ранглиста за серия гафове най-вече като отговорник за ВАР Васимир Ел-Хатиб отива на поправителен в Панагюрище на мача на „Оборище“ с „Балкан“. Кюстендилецът Антонио Антов ще дели правдата на „Арена Симитли“, където гостува „Левски II” за второто поредно домакинство на местния „Септември“. Другите профита в съботния следобед по аматьорските терени в Югозапада са Вилиян Видинов, Станислав Апостолов и Божидар Тодоров. Тяхната хегемония нарушава благоевградчанинът Благой Манов, на когото в Сливница ще помагат Костадин Ангелов-Графа и Васил Камбуров.

Християна Гутева Павлета Рашкова Благой Манов Станимир Тренчев

Поражението на новаците от Сапарева баня, което им нанесе „Рилецо“ в отминалия кръг, беше съпроводено с двойно наказание. Срещу бистришките тигри няма да играе Даниел Стоянов заради червения картон, а клубът изгоря с 250 лева за нахлуването на публика към терена. Гневните реакции с попържни по адрес на съдиите при равенството на симитличани с панагюрските войводи донесе на футболиста на домакините Даниел Топузов освен принудително ранен душ, два мача на трибуните – срещу младоците от „Герена“ и последващата визита седмица по-късно на ЦСКА III. Рутинни санкции от една среща отнесоха изгонените с два жълти картона Асен Георгиев от „Костинброд“ и ексорлето от третия тим на армейците Йоан-Анис Киров.

ТОНИ КИРИЛОВ






