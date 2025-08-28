Футболните надежди на „Беласица“ с 3 от 3 над съседите от Сандански, ексмеждународникът Ив. Стоянов ги хвали пред клубните шефове

С 3 победи на подрастващите комити срещу връстниците им от академията на „Вихрен“ завършиха двубоите през седмицата, предхождаща дербито между мъжките формации на „Беласица“ и санданчани. На стадиона в с. Склаве юношите старша възраст в бяло-червено се наложиха с 5:1, а резултатът можеше да бъде и по-внушителен с оглед на показаното на терена. Илиян Филчев се отличи с хеттрик, а по едно попадение добавиха Йордан Въчков и Иван Хаджиев. „Вижда се, че работата в школата и добрата подготовка дават плодове, което много ме радва. Доволен съм не само от резултата, а най-вече от играта на отбора. Такава „Беласица“ искам да виждам – с много подавания, разигравания, надигравания един на един, атаки по крилата, пълно владеене на топката и доминиране във всеки елемент на играта. Оптимист съм, че много от тези деца ще бъдат достойни заместници на батковците от първия отбор.

Юношите ст. възраст /сн. 1/, родените 2011/12 г. /сн. 2/ и 10-годишните таланти на „Бела“ /сн. 3/ записаха 3 от 3 срещу отколешния футболен съперник на регионално ниво



Ще проведа персонален разговор с ръководството и старши треньора, за да им споделя впечатленията си. Надявам се да сме дали тон на мъжете за предстоящото дерби с „Вихрен“, каза с усмивка и във видимо добро настроение шефът на петричката ДЮШ Ивайло Стоянов. Бившият международен рефер изгледа в компанията на колегата си Йордан Боздански и мача между децата родени 2011-2012 г., игран в Сандански. В курортния град подопечните на Николай Димитров-Джаич дублираха успеха на по-големите и отново се наложиха с 5:1 след голове на Иван Симонски, който се разписа 2 пъти, по веднъж вкараха Мартин Йорданов, Атанас Бакалов и Християн Киряков. В 3-ия пореден тест, този път на петричка земя, набор 2014 г. на „Бела“ изтръгна 3:2 срещу бяло-зелените с попадения на Иван Василев /2/ и Димитър Гегов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





