Футболните национали се сблъскаха челно с реалността срещу Ла Роха, симитличанинът Р. Кирилов „бялата лястовица“ в тима на лъвовете

Футболните национали се сблъскаха челно с реалността с 0:3 срещу Испания на старта на световните квалификации. Хората на Илиян Илиев извадиха късмет, че европейските шампиони дръпнаха ръчната през втората част и предпочетоха играта на „пиян морков“ с лъвовете в предверието на наказателното поле, вместо да вкарат още колкото си поискат голове. Статистиката от двубоя е крещящо обективна – 24 удара към вратата на Светослав Вузов, 12 от тях точни, докато в отсрещното поле 4 неточни и само един в обсега на стража Унай Симон. С изстрела в левия страничен стълб в 20-та мин. „бялата лястовица“ в българската селекция бе симитличанинът Радослав Кирилов. Преди двубоя космическият глас на Валя Балканска с „Излел е Делю Хайдутин“ накара 40 000 на стадион „Васил Левски“ да настръхнат, за да се окаже впоследствие, че толкова космическа е и разликата в класата на двата отбора на терена. Победата на гостите капарираха до почивката Микел Оярсабал /5/, Марк Кукурея /30/ и Микел Марино /38/, а испанските медии констатираха, че второто полувреме е било излишно да се играе.

С изстрела в левия страничен стълб симитличанинът Радослав Кирилов бе „бялата лястовица“ в атаката на българската селекция. „Опитахме се, но е трудно с толкова дълги топки при ниско изнасяне. Алекс Колев се бореше с техните защитници. Съжалявам, че не успях да вкарам. Не знам колко щеше да промени това, но ми се искаше да отбележа. Гледаме напред и мислим за следващия мач. Аз излязох освободен и исках да изпитам емоцията да играя срещу най-добрия отбор в света. Не съжалявам за нищо, защото дадох най-доброто от себе си. Спечелихме от това, че стадионът беше пълен. Не го бяхме виждали така отдавна. Атмосферата беше хубава. Допуснахме леки голове, но трябва да продължим напред. Сега ни очаква Грузия. Колкото е нашето време за възстановяване, толкова е и тяхното. Тежък мач имаха и те, загубиха, доколкото знам. Трябва да се възстановим и да създадем повече в офанзивен план“, заяви след мача бившето орле.

Единственият българин във Висшата лига на Англия Илия Груев изуми с изказването си. „Въпреки негативизма преди мач, видяхме днес какво може да стане. Много глупав първи гол, много рано вкараха. Имахме една възможност. Много рано приключи мачът, което е много жалко. Все пак това един от най-добрите отбори в света. Много рано ни вкараха, но трябваше да реагираме. Не мисля, че е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания. Срещу Грузия имаме по-големи шансове, отколкото с Испания“, отсече халфът на „Лийдс“.

Радослав Кирилов



Наставникът Илиан Илиев хвърли светлина около състоянието на капитана Кирил Десподов, който не игра, а пропуска и визитата в Грузия. „Мачовете, които изигра с ПАОК през последните седмици, са допринесли за обостряне на неговата контузия в областта на седалището. Неприятно е. Толкова време беше контузен. За една седмица изигра три мача, вероятно това го е натоварило малко повече. Затова сме извикали 23-ма футболисти. Надявам се, който влезе, да го замести добре“, поясни селекционерът на България.

Злостни нападки отправи директор „Комуникации“ в „Левски“ Климен Йончев към централния нападател Александър Колев, който напусна сините това лято след скандално изказване за „отровената“ съблекалня. „Нямам право да говоря много за мача. Но ако имах… щях да напомня, че номер 9 е свещен. Не се носи просто ей така. Особено от човек, който не може да си спре топката или няма едно смислено отиграване, докато се разхожда по терена ръкомахайки. Номера има много – от 1 до 99. Избери си друг. Или се дръж подобаващо“, написа Йончев.

Извадки от коментарите в Испания пък обобщават картинката от националния стадион в четвъртък вечерта. „Разходка за старт по пътя към Мондиала. Абсолютно господство на отбора на Луис де ла Фуенте, който играе наизуст и плаши съперниците, като не им позволява да вярват, че може да постигнат нещо. Испания не си усложни живота и показа разликата в нивото. България е на светлинни години от онзи отбор, който през 1994 г. в САЩ шокира света. Разликата между днешна Испания и днешна България е огромна. Ако през 1994 година Димитър Пенев имаше златно поколение, което изненада всички на световното в САЩ, то сега българите нямат с какво да застрашат един от най-силните европейски отбори. Втората част беше излишна, просто казано. Защото трите точки бяха сигурни за Испания, а България затвори още повече своя дефанзивен блок, за да избегне по-голям разгром“, констатират изданията на Иберийския полустров.

БЪЛГАРИЯ: Вуцов, Нюрнбергер /62-Р. Божинов/, Ценов, Недялков, Кр. Димитров, Панайотов /46-М. Петков/, Груев, Чочев /81-Миланов/, Колев /72-Вл. Николов/, Минков, Р. Кирилов / 72-М. Минчев/.

ИСПАНИЯ: Симон, Поро (62 – Карвахал), Хаусен, Льо Норман (46 – Кубарси), Кукурея, Мерино, Субименди (62 – Родри), Педри, Ямал (79 – Родригес), Оярсабал, Н. Уилямс (71 – Олмо).

ТОНИ КИРИЛОВ





