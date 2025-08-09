Футболният тим от Разлог търси компенсация от „Рилски спортист“ за домакинския невървеж срещу ботевградчани

Милен Лефтеров се завръща в тима на „Пирин“ (Разлог) за визитата на „Рилски спортист“ в Самоков, след като заради контузия не бе на разположение в предишния кръг с „Балкан“. В тази среща Красимир Шапкаров също ще може да се включи на пълни обороти. Петричкият футболист имаше проблеми с десния крак и бе включен в състава преди седмица, но не се появи в игра. Старшията на гостите Христо Джоджов едва ли ще рискува с по-офанзивна схема срещу един от кандидатите за Втора лига. Така най-вероятно единственият изнесен в предни позиции ще бъде Тео Караджов, който беше най-опасният състезател на разложани и в сблъсъка с отбора от Ботевград. Отново в защита ще си партнират братовчедите Мартин Газиев и Джейхан Зайденов. Двамата изпитваха леки болежки през седмицата, с които успяха да се справят. Анастасиос Булалас е под въпрос. Той игра добре, но получи контузия срещу ботевградчани миналия уикенд и бе на облекчен режим. В тимовия лист отново ще бъде включен ветеранът Тихомир Добрев, който заедно със Самуил Финдрин е опция за вратарския пост, където за момента мястото на Иван Димитров изглежда гарантирано. През седмицата тимът имаше специален акцент в тренировките си в зала, където разузнаваше играта на самоковци, които в предишния кръг гостуваха на съседите от „Банско“ и завършиха 2:2. Тогава гостите не успяха да удържат темпото си от първото полувреме, когато бяха по-добрият отбор и заслужено водеха в резултата. „За предстоящия мач никой не се лъже, че ще бъде лесно. Двата тима се познаваме добре. Отиваме в Самоков с желанието да направим така, че по-бързо да забравим незаслуженото поражение с 0:1 от „Балкан“, след като бяхме по-добрият отбор, водихме играта, а гостите с една по-опасна атака и отсъдена дузпа успяха да вземат трите точки. Да се надяваме при гостуването ни на „Рилски спортист“ и късметът да бъде с нас“, коментира Хр. Джоджов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ






