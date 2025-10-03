ФУТБОЛНИ КУРИОЗИ! Съдия №1 на Англия „ухажван“ от Св. Дяков за тениската му

Съдия №1 в английския футбол Марк Клатенбърг отпреди десетилетие разкри със задна дата, че е бил „ухажван“ от тогавашния капитан на „Лудогорец“ Светослав Дяков да получи тениската му за спомен. Куриозната ситуация се разиграла през август 2016 г. Три месеца след като британският рефер ръководи финала в Шампионската лига между „Реал“ и „Атлетико“ /Мадрид/, спечелен от кралете с дузпи, той свири на „Хювефарма Арена“ плейофа за влизане в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир между разградчани и „Виктория“ /Пилзен/. Българският хегемон надви чешкия си съперник с 2:0 след голове на Козмин Моци от дузпа и Върджил Мисиджан и осъществи втория в клубната си история пробив в групите.

Клатенбърг разказа пред подкаст на Острова, че капитанът на домакините във въпросния мач го е умолявал да му подари екипа си, но не споменава името на молителя. Справка в статистиката сочи, че с лентата извежда орлите от Делиормана тогава настоящият изпълнителен директор на „Пирин“. По думите на бившия арбитър играчът на три пъти е настоял да се сдобие с тениската му, но тъй като е имал само една, не се е стигнало до „сделка“. Благоевградчанинът обаче е впечатлил британеца не само с непрестанното напомняне за фланелката, а и с доброто владеене на английския език. 50-годишният Клатенбърг подчертава, че от нестандартната ситуация му е било и смешно, и неловко. Запоследно той бе съдийски анализатор в „Нотингам Форест“ до май 2024 г.

ТОНИ КИРИЛОВ