Футболни надежди на „Беласица“ впечатлиха Джизъса с победите си в Слънчев бряг

Отборът на „Беласица“ стана вицешампион на футболния турнир „Black Sea Cup“ за деца до 12 г. в курорта Слънчев бряг. Възпитаниците на Никола Хаджиев бяха на косъм от титлата, но загубиха с 0:1 финалния двубой от ДИТ (Сф). Преди това малките комити наредиха 3 пореди победи. Бяло-червените започнаха трудно, като пръв съперник им бе съставът на „Орлетата“ (Пз). До 10-та мин. „Бела“ губеше с 0:2, преди у малчуганите да се пробуди петричкият дух, който бе в основата на обрата до 3:2. Усилията по пътя към прелома материализираха Светослав Стаменов и разписалият се на 2 пъти Димитър Христов. Нататък изглеждаше по-леко, защото последва убедителен успех на четвъртфинала с 6:0 срещу „Спартак“ (Пд). Вратата на младите гладиатори пронизаха отличилият се с хеттрик Димитър Христов, Асен Грозданов /2/ и Благой Мицков. На предпоследното стъпало бе подчинен „Спорт“ (Бс) със 7:1. Основният стрелец на петричани Димитър Христов отново вкара 3 пъти, 2 гола добави Филип Филипов, а по 1 – Димитър Гегов и Светослав Стаменов. Андон Каратанчев пък се превърна в крал на асистенциите с 9 в целия турнир. Отличната игра на тима впечатли и Благой Георгиев-Джизъса. Бившият ни футболен национал поздрави всички деца, старши треньора, родителите, както и цялото ръководство на школата, начело с нейния координатор Ивайло Стоянов. С 8 гола Д. Христов стана голмайстор на проявата.

Малките комити с Бл. Георгиев-Джизъса Момент от финалния мач между „Беласица“ и ДИТ Петричани си тръгват достойно от турнира край морето Голмайсторът в Слънчев бряг Д. Христов

СТАНЧО СТАНЧЕВ






