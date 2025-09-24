Футболни таланти от над 50 отбора идват на първото есенно издание на „Вихрен къп“

От 30 октомври до 2 ноември т.г. в Сандански ще се проведе първото есенно издание на „Вихрен къп 2025“. Форумът ще събере над 50 отбора от Сърбия, Северна Македония и България в 5 възрастови групи. Надпреварата на практика е за най-малките възрасти – родени през 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година. Повечето от срещите ще се проведат на терена с изкуствено покритие в курортния град. По традиция турнирът е под патронажа на кмета на Сандански Атанас Стоянов. Сред отборите, потвърдили участие до момента, личат имената на „Академия Пандев/ Брера“ /Струмица/, „Маджари“, „Солидарност“, „Детонит“ /Плачковица/, „Бешикташ Чаир“, „Филип Филипович“, ЦСКА, „Враждебна“, „Феникс“,ФК „Казичене“, ФК „Козаро“, „Атлетик“ /Козлодуй/, ФК „Перелик“… „Вихрен къп 2025“ е една прекрасна възможност и за отборите от Пиринско – домакините от „Вихрен“, „Беласица“, ФК „Буцефал“, ДФК „Орлетата“, „Септември“ /Симитли/, „Огражден“ /Първомай/.

ИВАН ИВАНОВ





