Футболни таланти от 40 клуба събра международният турнир в Сандански

С официална церемония приключи международният футболен турнир IFT Junior Cup Sandanski, който се проведе в Сандански от 31 октомври до 2 ноември. Председателят на Общински съвет – Сандански Георги Батев и председателят на ПК по децата, младежта и спорта Йордан Тушев, който е и организатор на събитието, имаха честта да връчат наградите на най-добрите отбори и състезатели в турнира. В своето приветствие те поздравиха младите футболисти за спортния дух, усилията и достойното представяне. Турнирът събра деца и юноши от 40 клуба в България, които показаха впечатляващи умения и спортно майсторство.

Организаторите, братята Йордан и Илиян Тушеви, изразиха благодарност към Общинския съвет за подкрепата и съдействието при реализирането на турнира, който вече се утвърждава като традиционно спортно събитие в града.