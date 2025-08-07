Халфът на „Бела“ М. Тодорски: Разочароващо е да ти вкарат от дузпа в края

Някои от отборите във Втора лига скоро ще изиграят третите си мачове, но в актива на „Беласица“ остава единствено визитата в Перник, където футболистите на Христо Господинов пропуснаха победата срещу бившия му тим, който изравни от дузпа в самия край на мача на Стадиона на мира. В герой за комитите се превърна 21-годишният Мартин Тодорски, чиято задна ножица, след която падна голът на гостите, беше тема на доста дискусии. Не само заради попадението, а заради цялостното си израстване в последните 2 сезона, Тодорски се превръща в новия лидер на бяло-червената халфова линия. Неслучайно спортният директор на петричани Герасим Заков допълнително напомпа самочувствието на младока, заявявайки, че не би го заменил за доскорошния му съотборник на стадион „Цар Самуил“ Куфре Ета, който направи милионен трансфер в Сърбия. Пред клубния сайт опорният полузащитник говори за встъпителния мач на своите, за съжалението от пропусната победа…

Голът на М. Тодорски срещу “миньор”



– Страхотно изпълнение при гола, Марти… Какво ти мина през ума в тази ситуация?

– Честно казано, нищо не мислех. Просто се хвърлих и каквото стане. А то взе, че стана, както видяхте. Радвам се, че помогнах на отбора, но…

– …но не успяхте да задържите трите точки. Колко тежко се преживява това от един млад, но понатрупал вече доста опит футболист?

– Изключително тежко е. Да си тичал цял мач, да се раздаваш, да водиш, и в края да ти вкарат гол от дузпа – чувството е все едно си играл за една точка вместо за три. Разочароващо.

– Как оценяваш представянето на „Беласица“ при на новия треньор?

– С новия треньор се познаваме още от юношеските ми години, бяхме заедно в академията на „Лудогорец“. Имаме отлична комуникация. Работата е стабилна, организацията е добра. Усещам сигурност в отбора, в защита се справяме добре.

– При положение че „Беласица“ беше загубил последните си две гостувания в Перник, позитивно ли е това равенство, което постигнахте в крайна сметка?

– За статистиката не мисля много. Нас ни интересуват мачовете напред, не назад. Но според мен този път заслужавахме победата. Просто в края не се получи. Всъщност при миналата ни визита през пролетта в Перник бяхме на път да вземем 1 точка, но ни биха с гол в добавеното време.

– По програма се наложи да почивате във 2-ри кръг. Това добре ли е, или по-скоро нарушава ритъма?

– В никакъв случай не е добре. Една седмица без мач се отразява на игровата форма. Надявахме се да ни бъде организирана контрола, но не се получи. Дано сме налучкали най-правилния подход през тази неприятна пауза, за да влезем подготвени в следващите мачове.

СТАНЧО СТАНЧЕВ






