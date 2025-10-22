Халф от Разлог със 170 мача в професионалния футбол усилва надеждите за оцеляване на „Беласица“

Последното попълнение на „Беласица“ Георги Каракашев вече изигра първия си мач за комитите. 26-годишният разложанин подписа с бяло-червените до края на сезон 2025/26 г. предишния петък и веднага бе хвърлен в боя на великотърновкия стадион „Ивайло“. Халфът едва ли ще запомни с добро дебюта си, предвид класическата загуба от болярите, но в неговия опит и рутина е надеждата на всички в закъсалия петрички клуб. Каракашев трябва да помогне за измъкване от дъното, влизайки в обувките на Чавдар Ивайлов, който след изтичането на наема му от „Ботев“ (Вр) се премести във Велико Търново. Георги става най-конвертируемият футболист на комитите, оценен от специализирания сайт за трансфери на 350 000 евро в началото на лятото. Футболната му визитката стартира с няколко пинг-понг трансфера между родния „Пирин“ (Рз) и „Хебър“ между 2017 и 2020 г., след което следва серия от размени между пазарджиклии и „Локомотив“ (Пд). Половингодишният престой в „Добруджа“ приключва с поредно завръщане на ст. „Георги Бенковски“ в Пазарджик, откъдето е освободен само след 2 месеца, попадайки в голямата чистка сред гробарите, инициирана от Николай Митов-Жадното. Общо 170 мача в професионалния футбол с 5 гола и 7 асистенции са витрината на досегашните изяви на Каракашев. Негов съотборник в „Хебър“, също пострадал от цедката на Н. Митов – Станислав Работов, бе обект на интерес от страна на петричани при предишната управленска конфигурация, начело с Герасим Заков, когато централните защитници се оказаха в дефицит, но до трансфер не се стигна. Роденият в Раковски 23-годишен бранител, който е играл за „Ботев“ (Пд) и „Крумовград“, предпочете да остане на борсата, след като е отказал на „Беласица“ с мотива, че иска да рита в клуб, базиран в близост до Пловдив. Така по стечение на обстоятелствата, след отказването на Атанас Димитров и контузията на Валентин Костов, старшията Живко Желев е принуден да търси измежду крайните защитници партньор на Милен Гамаков в средата на ариергарда и да върти фланговите си щурмоваци в зоната на бековете. Всъщност именно там възникна още е един проблем, след като Христо Петров е болен и е подложен на антибиотично лечение.

СТАНЧО СТАНЧЕВ