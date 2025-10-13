„Хамас“ освободи всички живи израелски заложници, сред тях – и мъжът с българско гражданство

„Хамас“ освободи всички живи израелски заложници. Сред тях е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Информацията за освобождаването на първите седем заложници беше потвърдена както от „Хамас“, така и от израелската армия. Впоследствие беше съобщено, че Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) е предал хората на израелската армия.

Организацията също потвърди, че е започнала операция с няколко етапа по освобождаване на държаните от „Хамас“ срещу палестинци, излежаващи присъди в израелски затвори, предаде „Асошиейтед прес“. Червеният кръст „също така ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им, за да може да погребат любимите си хора достойно“.

Очаква се освобождаването на общо 20 души, както и на телата на още 28 загинали. В замяна Израел ще пусне от затворите близо 2 хиляди души – над 200 излежаващи присъди и 1700 арестувани.

► 10:59 часа. Посолството на Държавата Израел у нас потвърди, Матан Ангрест е при близките си

Израелският посланик в България Йоси Леви Сфари потвърди, че мъжът вече е при семейството си. „Изпитваме дълбоко облекчение и вълнение от освобождаването на Матан Ангерст, израелско–български гражданин, отвлечен от терористичната организация „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Още в първите мигове след неговото отвличане България застана твърдо на страната на Израел, настоявайки за освобождаването му и проявявайки непоколебима солидарност със семейството на Матан – особено с неговите родители, Анат и Хагай“, се посочва в прессъобщение на посолството на Държавата Израел у нас.

„От името на Държавата Израел изразявам своята искрена признателност към президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, към председателя на Нарадното събрание доц. Наталия Киселова, към министър-председателя Росен Желязков и бившия министър-председател акад. Николай Денков, към министъра на външните работи Георг Георгиев и бившия заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Габриел. Благодарността ни се простира и към всички наши български приятели — министри, народни представители, дипломати, членове на еврейската общност и мнозина други, които застанаха до нас и работиха неуморно и с голямо състрадание — както публично, така и извън светлините на прожекторите, за да помогнат Матан да се върне у дома“, изразява своята благодарност дипломатът.

И допълва: „Израел няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома, включително Сахар Барух, израелско–български гражданин, отвлечен жив и убит в плен в Газа, чието тяло все още се държи от „Хамас“.

► 7:35 ч. Дългоочакван списък

В понеделник сутринта палестинското ислямистко движение „Хамас“ публикува списък с имената на 20-имата израелци, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Тел Авив, предаде „Ройтерс“. Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори в очакване на освобождаването на заложниците.

Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Миналата седмица двете страни в конфликта подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници преди две години.

В замяна Израел обеща да пусне палестинци, които се намират в израелски затвори. Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

► Световни лидери се събират в Египет за среща, посветена на края на войната в Газа

Световни лидери започнаха да пристигат в Египет за срещата, посветена на края на войната в Газа. Очакват се над 20 президенти, премиери и монарси. Американският държавен глава Доналд Тръмп е основното действащо лице. Той ще отиде в Шарм ел Шейх, след като посети Израел.

► 10.00 часа. Тръмп пристигна в Тел Авив

„Еър форс Едно“ с Доналд Тръмп на борда кацна в Израел в същия момент, в който беше съобщено, че първата група от освободени израелски заложници вече е на израелска територия. Самолетът на американския президент прелетя над „Площада на заложниците“ в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването на сънародниците си.

Очаква се Тръмп, който беше посрещнат от израелският премиер Бенямин Нетаняху, да говори пред Кнесета и да се срещне с роднини на освободени от „Хамас“.

Американският президент пристигна в Кнесета, където ще се произнесе реч пред израелските депутати. Тръмп е четвъртият американски президент, който прави това, откакто парламентът е създаден през 1949 година – и първият след 2008 година.

Президентът беше посрещнат от председателя на парламента Амир Охана.

