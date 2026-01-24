Хандбален уикенд за феновете в Гоце Делчев с мачове от „А“ група и младежки дербита в зона „Витоша“

Хандбален уикенд предстои за феновете в Гоце Делчев. Те могат да гледат любимия си спорт на 2 различни нива. Домакините от „Пирин 64“ продължават участието си в „А“ група и приемат „Фрегата“ днес с надеждата за първи успех през годината. Двубоят е от 14.00 ч. в зала „Неврокоп арена“. В тима на южняците не може да се включи Георги Терзиев, който има неотложни ангажименти в училище. Той е на линия утре, когато са мачовете от зона „Витоша“ на младежите до 19 г. Крилото ще играе отново за родния клуб, след като пропусна голяма част от есенния полусезон. Терзиев обаче успешно премина през дълго лечение на травма в рамото и вече може да се състезава.

Христо Костадинов има възможност за изява и в двата дни, за да помогне за спечелването на важни точки, след като през есента се подвизаваше основно при младежите. За първи път наряд за двубой в града край река Места получиха реферите Младен Белов и Галин Караджов, както и делегатът на БФХ Митко Добрев, който ще следи за действията им. През есента бургазлии излязоха победители с 33:29 (19:17), след като гоцеделчевци отново не успяха да повярват в себе си и се поддадоха на излишни емоции. „Дали можем да зарадваме нашите фенове с успехи и в двата дни? Ще опитаме да го направим. Ако не опитаме няма да разберем. Всички вярваме, че можем да го направим и ще дадем всичко и в двата дни нашите привърженици да имат основание за много радостни моменти“, коментира треньорът на неврокопчани Тодор Русков, който води и 19-годишните хандбалисти, по-голямата част от които са гръбнакът на мъжкия тим. Неделните мачове в зона „Витоша“ продължават през целия ден. Сериозен интерес предизвикват регионалните дербита с „Интер“ (Бл) и „Беласица“. Освен благоевградчани и петричани, в Гоце Делчев пристигат и отборите на „Сливница“ и „ЦСКА-Младост“. Борбата е заплетена, а за първа позиция спорят „Пирин 64“ и „Интер“, който е временен водач, след като в предишния кръг нанесе единственото поражение на гоцеделчевци.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ