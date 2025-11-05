Хандбалистите на „Беласица“ взеха дербито с “Интер“ на старта в „Б“ група

Хандбалистите на „Беласица“ спечелиха с 27:22 (16:9) дербито със завърналия се в „Б“ група „Интер“ (Бл). Двубоят се игра в Сливница, където бе първият есенен турнир от зона „Витоша“. Петричани можеха да разчитат на изпълнители, като играещия наставник и екснационала Красимир Мелков и бившия голмайстор на елита Росен Божинов, които преди години натрупаха солиден стаж в „Цар Самуил“. Сред избраниците на треньорката Софка Арабаджиева най-опитният беше Добрин Тунтев, а останалите са предимно младоци от отбора до 19 г. на благоевградския клуб. Отлично впечатление направи надеждата Росен Тодоров, който бе използван като десен и ляв гард, показа, че може да върши работа и по дясното крило. Веднага след края на мача „Интер“ се изправи срещу едноименния тим на домакините и наложи волята си с 25:15 (13:6). Под рамката на гостите застана Антон Ангелов, а титулярят Мартин Борисов се изяви като полеви състезател и бе най-резултатен сред съекипниците си с 6 гола. В последния сблъсък петричани безпроблемно надвиха „ЦСКА-Младост“ с 27:13 (16:7) и оглавиха временното класиране, след като на старта в зала „Арена Сливница“ армейците отстъпиха на местната формация с 27:28 (15:14) в най-оспорвания мач от проявата. Вторият турнир е планиран за 30 ноември в Петрич.

ИВАН ДИМИТРОВ