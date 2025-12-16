Хандбалистите на „Пирин“ (ГД) отпаднаха за купата след домашно поражение от вицешампиона „Шумен“

Хандбалният „Пирин“ (ГД) не си повярва за втори път, че може да победи вицешампиона „Шумен“, и отпадна от турнира за купата на България. След като преди почти месец в „А“ група неврокопчани бяха на крачка от чудото, но претърпяха поражение с 30:35 (16:17) като гости, сега те загубиха в своята зала в квалификацията за националния трофей с 25:28 (7:12). Очаквано в състава не се появиха контузените Георги Терзиев и Христо Костадинов, за които още през седмицата стана ясно, че да играят в тази среща граничи с мираж. Това обаче не бе повод за инкасирания негативен резултат. Основно отново бе прекомерното самонавиване на наставника Тодор Русков и компания да продължат напред, като само за първата част грешките им от чисти стрелби от шестия метър бяха 9, докато съперникът им направи само 3. Двата тима заложиха на солидна защита. Началото бе гол за гол и зрителите в зала „Неврокоп арена“ започнаха да вярват, че чудото е възможно. Това обаче бе до 10-ата мин. на първата част, след което последваха дълги мигове на липса на гол във вратата на Емилиян Стефанов, докато Александър Заемджиков нямаше ден и допусна леки голове. След подновяването на играта неврокопчани се вдигнаха на щурм и в 38-та мин. вече бяха само на гол от опонентите си. Отново последваха наивни грешки, а някои състезатели се поддадоха на напрежението и 8 минути преди последния съдийски сигнал шуменци отново водеха с 5 попадения. Последва нов натиск на „Пирин“, ала финалната офанзива не бе достатъчна.

Пиринци (на снимката) за втори път през сезона паднаха от вицешампиона „Шумен“



„ПИРИН“ (ГД): Заемджиков, Сотиров-3, Магдалинчев-2, Янчев-2, Партенов-7, Дречев-6, Лазаров-1 (Филипов, Атрев-3, Рачев-1, Пепиев, Стоилков, Баймаков, Пелтеков).

„ШУМЕН“: Стефанов, Бешовишки-1, Грозев-3, Каников-6, Д. Иванов-4, Симеонов-2, Мехмедов-1 (Хасанов, Негованов, Сали, Евтимов-2, Пенков-3, Савов-4, Господинов, Димитров-2).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ