Хандбалистите на „Пирин“ (ГД) паднаха с гол след сирената в Българене

Хандбалният „Пирин“ (ГД) изпусна в последните секунди победата срещу „Левски“ в Българене във втория кръг на родната „А“ група и загуби с 31:32 (17:13). В състава на гоцеделчевци се завърнаха Ивайло Рачев, Стоян Лазаров и Георги Терзиев, а в лазарета останаха Иван Романски, Костадин Филипов и Христо Костадинов, които продължават да лекуват контузии. Гостите започнаха по-добре и в първите 5 минути дръпнаха с 2 гола. Те бяха по-ефективни в защита, а Александър Заемджиков на няколко пъти затвори вратата си и позволи на неврокопчани да увеличат преднината. След почивката последва необяснимо отпускане в играта им и за 4 минути отбелязаха 1 гол. В 39-та мин. тимът от град Левски изравни, а 15 минути преди края поведе с 2 гола. Тогава подопечните на треньора Тодор Русков се събраха и успяха да изравнят. 8 минути преди края дори се оказаха водачи с 2 попадения. Диян Василев обаче поведе домакините към нов хикс в 58-та мин. – 30:30. Тимът от Гоце Делчев отговори мълниеносно и дръпна с 31:30 по-малко от 60 секунди преди последния съдийски сигнал. Това време се оказа достатъчно на „Левски“ да накаже 2 грешки на съперника и да триумфира с гол на Василев миг след сирената, зачетен от съдиите Ст. Димитров и Ал. Стойчев и потвърден от делегата Йонко Вутов.

„ЛЕВСКИ“: Луканов, Кр. Маринов, Боянов-5, Д. Василев-9, Сашев-5, Гаврилов, Н. Георгиев-1, (Атанасов-6, Стойков, Тодоров-6, Цветанов).

„ПИРИН“ (ГД): Заемджиков, Терзиев-3, Янчев-5, Партенов-5, Атрев-1, Лазаров-4, Баймаков (В. Георгиев, Пепиев-1, Магдалинчев-5, Стоилков, Рачев-6, Дречев-1, Сотиров).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ