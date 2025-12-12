Хандбалистите на „Пирин“ (ГД) приемат вицешампиона с нови екипи в мач за купата

Хандбалистите на „Пирин“ (ГД) получиха в аванс коледните си подаръци, след като се сдобиха с нова екипировка. Тя отново е издържана в традиционния за гоцеделчевските тимове зелен цвят, а резервният е в утвърдилата се в последните години жълто-черна гама. Този път южняците избраха актуална спортна марка, но отново залагат на италианското качество. Всеки състезател от 11-годишните момичета и момчета до мъжкия тим разполага с принадлежности за тренировка, свободно време и официалните срещи, с които ще се подвизават в следващите двубои. Очаква се неврокопчани да дебютират с новите екипи пред собствена публика в мача от турнира за купата на България с елитния „Шумен“. Именно играчите от представителния отбор първи взеха даровете, а най-нетърпеливи да тестват качеството на облеклата бяха вратарите Александър Заемджиков и Костадин Филипов. Последва ги барометърът на пиринци Борислав Партенов, добри отзиви за придобивката даде и Кристо Дречев, който също влезе в ролята на манекен. Те очакват подкрепата на своите привърженици утре срещу държавния вицешампион с идеята да се класират отново за финалния кръг. Задачата може да се окаже възможна, защото в първенството гоцеделчевци бяха близо до изненадата и затрудниха шуменци в собствената им зала. За срещата старши треньорът Тодор Русков отново може да разчита на Георги Терзиев, който лекуваше контузия в дясното рамо, лишила го от участие в мачовете през последните два месеца. Малко вероятно е да се включи Христо Костадинов, страдащ от различни болежки. Готов за битка е пивотът Николай Атрев, на когото се обади стара травма, но може да играе. На него и на другите двама опитни в състава Борислав Партенов и Димитър Магдалинчев се пада нелеката задача да дадат тон на по-младите съотборници. В последните години „Пирин“ (ГД) взе сребърен и два бронзови медала от турнира за купата, а преди 2 лета стана първият тим от „Б“ група, класирал се за финалната четворка.

Борислав Партенов Георги Терзиев и Костадин Янчев Костадин Филипов и Александър Заемджиков Кристо Дречев

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ