Хандбалистите на „Пирин“ (ГД) спечелиха за втори път мемориала „Ат. Карабельов“

„Пирин“ (ГД) спечели 5-ия хандбален мемориал за младежи „Атанас Карабельов“ за радост на своите многобройни фенове, които в продължение на 3 дни станаха свидетели на интересни мачове в зала „Неврокоп арена“. На финала гоцеделчевци победиха „Бианко Монте“ (Драма) със 17:15 (9:9). Мачът бе изключително равностоен, а вратарите Александър Заемджиков и Алексиос Илиадис направиха невероятни спасявания. През втората част „Пирин“ показа по-здрави нерви, дойде времето и на втория страж на гоцеделчевци Костадин Филипов, който допринесе за по-голямото спокойствие на съекипниците си. В последните 5 минути той обезвери съперника и помогна да бъде овладян финалният му щурм. Така пиринци заслужиха купа „Ат. Карабельов“ за втори път в историята на турнира. В спора за бронза „Еурофарм Пелистер“ (Битоля) надви „Аватар“ (Брашов) с 32:31 (13:15) с 3 бързи гола в последните 2 минути. Пети остана „Младост 1977“ (Богданци), който надигра „Верия“ с 32:23 (12:11).

Победителите от „Пирин“ Спортният директор на домакините Н. Пиргов връчи специален плакет от името на „Пирин“ (ГД) на градоначалника Безгрешният дузпаджия Ив. Рачев, Ал. Заемджиков и гардът Ст. Лазаров се радват на златните медали

Най-драматично протече полуфиналът между „Монте Бианко“ и „Еурофарм Пелистер“, спечелен от гърците с 35:32 след продължения (13:13, 29:29). По пътя към трофея „Пирин“ (ГД) преодоля в предварителната група „Еурофарм Пелистер“ (24:22) и „Верия“ (30:22), а на полуфинала се справи с „Аватар“ (24:22). Ал. Заемджиков бе определен за вратар на проявата, Павел Велиновски (Битоля) е реализатор №1 с 44 гола, а най-полезен играч стана Георгиос Месинис (Драма). Специални награди получиха делегатът на турнира Евгени Кавдански и съдиите Александър Халачев, Божидар Христов, Преслав Станчев и Велизар Делийчев. „През тази година със сигурност продължаваме да надграждаме в нашето начинание. Имаше повече отбори, които представиха водещите школи в своите страни с достойнство, интересни и запомнящи се срещи и емоции, създадоха се много приятелства. Доволни сме, че след забележително представяне във всички мачове „Пирин“ спечели купата. Благодарим на община Гоце Делчев за подкрепата, която за поредна година оказа. Благодарим и на г-н Иван Златинов, който отново бе голям съмишленик за осъществяването на турнира. Не на последно място и на публиката, която бе невероятна“, коментира един от двигателите на проявата Райчо Копривленски.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





