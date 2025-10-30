Хандбалистите на „Пирин 64“ (ГД) издържаха само едно полувреме с варненци в „Неврокоп арена“

Хандбалният „Пирин 64“ (ГД) не успя да постигне втора победа за сезона в „А“ група, след като претърпя поражение у дома с 26:32 (13:14) от „Спартак“ (Вн). Гоцеделчевци бяха лишени от услугите на двама основни състезатели. Юношата на „Интер“ (Бл) Калоян Сотиров бе болен, а Георги Терзиев беше записан в стартовия състав, но не влезе в игра, защото на загрявката почувства болки в глезена. В тима се завърна Костадин Филипов, който отсъстваше заради операция. Неврокопчани могат да се сърдят единствено на себе си, след като на два пъти повеждаха с 5 гола разлика и допускаха авансът им да бъде стопен. Това се случи през първото полувреме, след което варненци се оттеглиха на почивката с минимален аванс. През втората част в зала „Неврокоп арена“ пиринци пробваха обрат и бяха близо до него, но играта им не спореше. Сериозно влияние оказа представянето на барометъра на отбора Борислав Партенов, Ивайло Рачев и Стоян Лазаров, които не успяха да демонстрират обичайното си ниво. Енигма за избраниците на наставника Тодор Русков се оказа Даниел Божанов, който отбеляза 9 гола. Постепенно „Спартак“ започна да увеличава преднината си, която 10 минути преди края стана 7 попадения. „Можехме да победим, но след обрата, който сътвориха противниците ни, не успяхме да се върнем в мача. Момчетата сякаш не си повярваха, че могат да се преборят за крайния успех. В крайна сметка опитът сериозно натежа, но мачът показа, че трябва да работим върху постоянното ниво на представянето ни, а не да позволяваме приливи и отливи, които рутиниран състав като този на „Спартак“ няма как да не накаже“, коментира Т. Русков.

Б. Партенов не бе на обичайното си ниво За срещата от Петрич дойде бившият състезател на неврокопчани Р. Божинов (в средата на сн. 3), който си побъбри преди мача с треньора Т. Русков (вляво) и административния отговорник на клуба Р. Копривленски

„ПИРИН 64“: Заемджиков, Партенов-3, Янчев-3, Лазаров-3, Рачев-1, Дречев-7, Атрев-6 (К. Филипов, Пепиев-1, Пелтеков, Стоилков, Терзиев, Магдалинчев-1, Костадинов-1)

„СПАРТАК“: Ст. Димитров-1, Йорданов-8, Божанов-9, Кападжиев-2, Димов-5, Тодоров-4, Стоянов (Сосонов, Славов-2, Господинов, Мънчев, В. Филипов, Пантелеев-1, Радев)