Хандбалистите на „Пирин 64“ (ГД) издържаха само едно полувреме с варненци в „Неврокоп арена“

Хандбалният „Пирин 64“ (ГД) не успя да постигне втора победа за сезона в „А“ група, след като претърпя поражение у дома с 26:32 (13:14) от „Спартак“ (Вн). Гоцеделчевци бяха лишени от услугите на двама основни състезатели. Юношата на „Интер“ (Бл) Калоян Сотиров бе болен, а Георги Терзиев беше записан в стартовия състав, но не влезе в игра, защото на загрявката почувства болки в глезена. В тима се завърна Костадин Филипов, който отсъстваше заради операция. Неврокопчани могат да се сърдят единствено на себе си, след като на два пъти повеждаха с 5 гола разлика и допускаха авансът им да бъде стопен. Това се случи през първото полувреме, след което варненци се оттеглиха на почивката с минимален аванс. През втората част в зала „Неврокоп арена“ пиринци пробваха обрат и бяха близо до него, но играта им не спореше. Сериозно влияние оказа представянето на барометъра на отбора Борислав Партенов, Ивайло Рачев и Стоян Лазаров, които не успяха да демонстрират обичайното си ниво. Енигма за избраниците на наставника Тодор Русков се оказа Даниел Божанов, който отбеляза 9 гола. Постепенно „Спартак“ започна да увеличава преднината си, която 10 минути преди края стана 7 попадения. „Можехме да победим, но след обрата, който сътвориха противниците ни, не успяхме да се върнем в мача. Момчетата сякаш не си повярваха, че могат да се преборят за крайния успех. В крайна сметка опитът сериозно натежа, но мачът показа, че трябва да работим върху постоянното ниво на представянето ни, а не да позволяваме приливи и отливи, които рутиниран състав като този на „Спартак“ няма как да не накаже“, коментира Т. Русков.
„ПИРИН 64“: Заемджиков, Партенов-3, Янчев-3, Лазаров-3, Рачев-1, Дречев-7, Атрев-6 (К. Филипов, Пепиев-1, Пелтеков, Стоилков, Терзиев, Магдалинчев-1, Костадинов-1)
„СПАРТАК“: Ст. Димитров-1, Йорданов-8, Божанов-9, Кападжиев-2, Димов-5, Тодоров-4, Стоянов (Сосонов, Славов-2, Господинов, Мънчев, В. Филипов, Пантелеев-1, Радев)