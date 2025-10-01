Хандбалистите на „Пирин 64“ (ГД) стартираха с поражение в „А“ група

Хандбалният „Пирин 64“ (ГД) започна с поражение в „А“ група след оспорван мач с „Фрегата“, спечелен от домакините с 33:29 (19:17) в Бургас. Гоцеделчевци гостуваха в намален състав, заради контузиите на Христо Костадинов, Георги Терзиев, Иван Романски, Атанас Пелтеков и Стоян Лазаров. Лични причини попречиха на треньора Тодор Русков да пътува с отбора, който бе ръководен от тандема Райчо Копривленски и Иван Стоилков. Пиринци започнаха отлично и дръпнаха с 3 гола до 3-та мин. Бургазлии обаче много бързо стигнаха до изравняване, след като гостите направиха няколко непредизвикани грешки в нападение, а вратарят Пламен Иванов не позволи 6 минути да му бъде отбелязано попадение. Неврокопчани не се отчаяха и с агресивна защита и бързи контраатаки изравниха в 25-та мин. – 14:14, но отново допуснаха опонентите им да вземат аванс в края на първата част. След подновяването на играта темпото остана високо, а „Пирин 64“ намаляваше разликата при всеки удобен шанс, но бургазлии не позволиха тя да падне под 2 попадения. В последните минути решителни се оказаха опитът и по-дългата скамейка на „Фрегата“. „Въпреки загубата, младият ни състав показа, че може да бъде равностоен съперник на един от водещите отбори в страната, а с натрупания опит предстои да търси и победи в следващите си срещи. Имахме и кадрови проблеми, което също оказа своето влияние, но това е част от играта. За нас е важно, че надграждаме с всеки изминал мач“, коментира Р. Копривленски.

Следващият двубой на „Пирин 64“ е с „Левски“ в Българене в неделя от 14.00 ч.

„ФРЕГАТА“: Пл. Иванов, В. Илиев, Андреев, Петков-10, Колев-5, Марев-9, Михайлов-5 (М. Иванов, Костадинов, Стоянов-1, Пашев, Ангелов-3, Горанов)

„ПИРИН 64“ (ГД): Заемджиков, Пепиев, Атрев-3, Дречев-4, Партенов-10, Янчев -5, Баймаков (Филипов, Рачев-6, Стоилков, Магдалинчев-1)

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





