Хандбалистите на „Пирин 64“ изпуснаха третия в „А“ група в Гоце Делчев

„Пирин 64“ (ГД) бе на крачка от обрат срещу третия в класирането „Фрегата“ след истински хандбален трилър, но отстъпи с 26:27 (9:14) в зала „Неврокоп арена“. Мачът от Х кръг на „А“ група предложи на 250-те зрители по трибуните високо темпо, мъжка игра и драматичен финал. Неврокопчани бяха подложени на изключително твърди, на моменти преминаващи границата на позволеното, действия на гостите. Още от първите минути стана ясно, че бургазлии ще заложат на агресивна защита, а резултатът бяха многобройните им официални предупреждения – цели 7 отстранявания за по 2 минути. Най-сериозният инцидент бе свързан с Марио Янчев. След серия от нарушения, той получи червен картон и бе окончателно отстранен в 44-та мин., когато фаулира грубо Кристо Дречев. Младият гард бе подложен на сериозен терор от съперниковите състезатели. Въпреки грубите влизания, гоцеделчевци не се огънаха. Подкрепяни от публиката, те намериха сили да отговорят с качествена игра, за което говори фактът, че имаха само едно отстраняване за 2 минути малко преди края. Мачът започна с много борба и до 20-та мин. вървеше гол за гол. „Фрегата“ се откъсна в заключителните минути на първата част след няколко грешки на домакините. За второто полувреме избраниците на наставника Тодор Русков излязоха преобразени. С добра защита и бързи контраатаки „Пирин 64“ започна постепенно да топи разликата и в 38-та мин. възстанови равенството. С особен принос за това бяха вратарят Александър Заемджиков, Кристо Дречев и Николай Атрев. Борислав Партенов също отговори подобаващо на персоналното внимание, което бе отделено за него. Две атаки в заключителните 120 секунди не бяха покрити и от късмета за гоцеделчевци, докато бургазлии отбелязаха веднъж, което бе достатъчно за победата.

Александър Заемджиков Борислав Партенов Кристо Дречев Николай Атрев

„ПИРИН 64“ (ГД): Заемджиков, Магдалинчев-1, Партенов-5, К. Янчев-3, Сотиров-1, Лазаров-3, Дречев-7 (Филипов, Пепиев, Рачев, Пелтеков, Атрев-6, Стоилков)

„ФРЕГАТА“: Цветков, Андреев, Колев-8, Куртов-4, Ангелов-3, Михайлов-4, М. Янчев-2 (Пл. Иванов, М. Иванов, В. Илиев, Русенов-3, Пашев, Марев-3)

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ