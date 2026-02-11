Хандбалистите на „Пирин 64“ с трета победа в „А“ група

„Пирин 64“ (Гоце Делчев) взе трета победа за сезона в „А“ група с 26:20 (10:11) като гост на „Чардафон“. Това потвърди добрата тенденция в представянето на тима, за който това е втори пореден успех, след като седмица по-рано надделя над „Левски“ (Левски) с 40:26 (18:13), а два дни по-късно 19-годишните хандбалисти, голяма част от които се състезават и в първия отбор, взеха купата на България в своята възрастова група. Габровци дръпнаха с 2 гола в началото, а 4 минути преди почивката поведоха с 11:8, но с две попадения на Ивайло Рачев и много добри изяви на вратаря Александър Заемджиков неврокопчани съкратиха разликата. След паузата пиринци заиграха по-концентрирано и здраво в защита и за първи път стигнаха до равенство в 32-та мин. – 12:12. „Чардафон“ пак се откъсна с 2 гола, ала 20 минути преди края гостите усилиха щурма си, а Заемджиков направи някои решителни спасявания, което доведе до 16:16. След това дойдоха силните мигове на южняците, които за първи път взеха преднина в 45-та мин. После постепенно увеличиха аванса до 5 попадения, възползвайки се от грешки на съперника. Силите на противниците стигнаха да стопят разликата до 2 гола в 50-та мин. „Пирин 64“ отново се мобилизира, за да стигне до финалното 26:20. Мачът бе коректен и едва общо трима състезатели бяха отстранени за по 2 минути. „Добра игра, показахме психика и колектив, което отдавна се опитваме да направим. Трудът ни почва да дава плодове, но не трябва да се главозамайваме, а да сме още по-здраво стъпили на земята“, коментира треньорът на неврокопчани Тодор Русков.

Ал. Заемджиков Кр. Дре­чев Б. Пар­те­нов



„ЧАРДАФОН“: Р. Иванов, Б. Иванов-2, Тодоров-3, Бенчев-2, Хр. Йорданов-3, Кънев-1, Събев-2 (Пеев, Бойчев, Д. Иванов, Торлозов-1, Н. Иванов-4, Цвятков-2).

„ПИРИН 64“ (ГД): Заемджиков-1, Лазаров, Дречев-5, Магдалинчев-3, Атрев-4, Партенов-5, Сотиров-1 (Филипов, Рачев-3, Янчев-3, Баймаков, Стоилков-1, Пелтеков).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ