Юноша на „Интер“ излезе от лазарета и се върна към головете в Люксембург

Благоевградският хандбалист Валентин Митев се възстанови от лицева травма и се върна към головете за „Берхем“ в шампионата на Люксембург. 26-годишният национал пострада на 17 януари при победното гостуване на „Еш“ (29:26), когато бе съборен след удар в гръб и при падането си размести челюстта. Заради това пропусна успеха над бившия си тим „Каерйенг“ в 1/4 финалите от турнира за купата на Великото херцогство. Юношата на „Интер“ (Бл), който направи първи стъпки в залата под ръководството на треньорката Софка Арабаджиева, отново се появи в игра срещу „Дюделанж“ у дома и допринесе за равенството 30:30 с 2 попадения и 3 асистенции. В битката с втория в класирането на люксембургския елит В. Митев бе използван предимно в защита. Българинът получи по-офанзивни функции 48 часа по-късно в гостуването на опашкаря „Румеланж“ и завърши с 5 гола и 5 асистенции при очакваната победа с 40:28. В събота за берхемци предстои тежка визита на лидера „Диферданж“, който води с 24 точки. Следват „Дюделанж“ и „Берхем“ с по 21 т., а четвъртият „Еш“ има 16 пункта.

ИВАН ДЕЛЧЕВ