Хандбалните надежди на „Интер“ изтеглиха добър жребий за купа „България“

Хандбалните надежди на „Интер“ (Бл) изтеглиха добър жребий във финалния турнир за купа „България“ за момчета до 14 г. през уикенда във Варна. Възпитаниците на треньорката Софка Арабаджиева пристигнаха в морската ни столица вчера в късния следобед, а днес от 12.00 ч. срещат „Труд“. Този двубой поставя началото на програмата за деня, която включва още 5 мача в двете предварителни групи. Благоевградчани се разминаха с домакините и попаднаха в гр. „А“, където е и „Етър“ (ВТ). В гр. „Б“ са отборите на „Чардафон“ (Гб), „Локомотив“ (Вн) и „Спортист Кремиковци 2018“ (Сф). Второто изпитание на „Интер“ от 17.20 ч. e с великотърновци, които ще имат по-малко време за почивка, защото сблъсъкът им с „Труд“ е от 14.40 ч.

14-годишните хандбалисти на благоевградския клуб с треньорката С. Арабаджиева и помощничката й Д. Попгеоргиева



Първите два тима от групите продължават към полуфиналите – съответно в 9.00 ч. и 10.20 ч. утре. Веднага след това е спорът за 5-6-о място, от 13.00 ч. е битката за бронза, а финалът трябва да започне в 14.20 ч. Благоевградската формация стигна до заключителната фаза през квалификации, които се проведоха на 10 януари във Велико Търново. Там победиха „Левски“ (Левски) с 27:10, отстъпиха на „Етър“ с 13:22, ала преодоляха „Мартен“ с 34:13 и заедно с търновци се класираха за финалния турнир във Варна.

ИВАН ДЕЛЧЕВ